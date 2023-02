Regierung ermittelt: Warum tausende schwangere Russinnen offenbar für die Geburt nach Argentinien reisen

Mehrere tausend Frauen reisten in den letzten Monaten nach Argentinien, viele von ihnen hochschwanger. Tricksen sie das Land aus? Die Polizei vermutet ein Millionengeschäft.

Buenos Aires - Am 10. Februar landete ein Flugzeug in Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires mit 33 schwangeren Russinnen an Bord. Alle Schwangeren befanden sich zwischen der 32. und 34. Schwangerschaftswoche. Nur ein Tag später erreicht ein weiteres Flugzeug mit 83 Russinnen das Land. Sechzehn von ihnen: schwanger. Es ist ein Phänomen, das nun auch den argentinischen Behörden aufgefallen ist.

Auf die hohen Einreisezahlen ist zunächst die argentinische Zeitung La Nación aufmerksam geworden. „Im letzten Jahr sind etwa 10.500 russische Staatsbürger nach Argentinien gekommen, und in den letzten Monaten 5.819 schwangere Frauen“, sagte die Direktorin für Migration, Florencia Carignano gegenüber der Zeitung. 7.000 der 10.500 würden sich aber bereits nicht mehr im Land aufhalten.

Russische Staatsbürgerinnen fliehen für Geburt nach Argentinien

Die Behörde vermutet, dass Argentinien aktuell ein attraktives Land für viele Russinnen ist. Frauen würden aufgrund des Ukraine-Kriegs in ein anderes Land gehen, um zu entbinden. Sie treibe dabei die Angst vorm Krieg, das schlechte Gesundheitssystem in Russland aber auch die Tatsache an, dass sie ohne Visum nach Argentinien einreisen können. Ein besonderer Vorteil entsteht bei einer Geburt im Land für die Kinder: Diese erhalten automatisch die argentinische Staatsbürgerschaft und damit die Möglichkeit, in mehr Länder visafrei einreisen zu können als mit einem russischen Pass.

Zum Vergleich: Laut dem internationalen Henley Passport Index dürfen russische Staatsbürger seit 2023 nur noch in 118 Länder visfarei einreisen. Damit liegt Russland weltweit auf dem 51. Platz (von 108). Argentinien hingegen liegt mit 171 Ländern auf Platz 20. Deutsche dürfen aktuell in 191 Länder einreisen und liegen auf Platz 3. Das bestätigte auch Carignano: „Das Problem ist, dass sie nach Argentinien kommen, ihre Kinder als Argentinier registrieren lassen und wieder gehen. Unser Pass ist auf der ganzen Welt sehr sicher.“

„Luxus-Pakete“ für Schwangere: Steckt ein Millionengeschäft hinter der Einreise russischer Frauen?

Die Vermutung über die Beweggründe der Schwangeren hätte sich zum Teil bereits bestätigt. So wurde Anfang Februar eine Gruppe von schwangeren Russinnen festgenommen, die Probleme mit ihren Papieren hatten. Nach einer Reihe von Befragungen hätten die Frauen schließlich gesagt, dass sie speziell für die Geburt ihrer Kinder nach Argentinien reisen und deshalb nicht zurück nach Russland wollten. Nun ergreift die Behörde für Migration Konsequenzen. Alle Personen „‚mit nicht-mercosurischer Staatsangehörigkeit‘ müssen beim Konsulat vorstellig werden und die Gründe für die Entbindung im Land darlegen“, sagte die Direktorin weiter.

In Argentinien wird nun sogar ermittelt, ob hinter der Ankunft schwangerer russischer Staatsbürgerinnen Organisationen stehen, die mit der Situation ein Millionengeschäft macht. La Nación berichtet beispielsweise von der russischsprachigen Website RuArgentina, die verschiedene Pakete zur Unterstützung für schwangere Russinnen in Argentinien anbietet. Das Unternehmen bietet „Standard“-Pakete für etwa 5.000 Dollar an, mittlere Angebote für 7.000 und „Luxus“-Pakete für 15.000 Dollar. Die Pakete beinhalten verschiedene Services wie Spanischunterrichte, Preisnachlässe für Aufenthalte in guten Krankenhäusern in Argentinien sowie Geburtspläne, Hilfe beim Supermarkteinkauf, etc.

Am 11. Februar führte die argentinische Bundespolizei bereits Razzien im Zusammenhang mit dem „Geburts-Tourimus“ durch, bei welchen die Häuser von zwei Leitern einer solchen Organisation durchsucht wurden. Ermittelt würde demnach wegen Handel mit Migranten und der Fälschung von Dokumenten. (nz)