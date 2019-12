Mindestens 15 Menschen sind bei einem schrecklichen Unfall in Sibirien ums Leben gekommen. Ein Bus hat eine Absperrung durchbrochen und ist auf einen zugefrorenen Fluss gestürzt.

In Sibirien hat sich ein schrecklicher Busunfall ereignet.

Das Fahrzeug stürzte auf einen zugefrorenen Fluss.

Mindestens 15 Menschen kamen dabei ums Leben.

Sretensk - Ein schreckliches Busunglück hat in Sibirien mindestens 15 Menschen das Leben gekostet. Nahe der Stadt Sretensk östlich des Baikalsees ist ein Bus auf einen zugefrorenen Fluss gestürzt. Vermutlich wegen eines geplatzten Reifens habe der Fahrer die Kontrolle über den Bus verloren, teilten Behörden am Sonntag mit.

Drama in Sibirien: Bus stürzt auf zugefrorenen Fluss - mindestens 15 Tote

Daraufhin habe der Bus in Russland mit mehr als 40 Passagieren an Bord eine Absperrung durchbrochen und sei etwa 6 Meter von einer Brücke auf einen zugefrorenen Fluss gestürzt.

#Russie Dans le bus qui s'est écrasé d'un pont sur la glace, il y a encore des personnes en vie.



Le car a partiellement brisé la glace et peut être submergée à tout moment.



Au total, plus de 20 personnes restent dans le bus.

Vidéo : ➡️ https://t.co/6OQ47rJGqE#Russia pic.twitter.com/R9rgKqT7EU — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) December 1, 2019

Bilder zeigen schwer beschädigten Bus - unter Opfern in Sibirien auch Kinder

Auf Bildern war zu sehen, wie der schwer beschädigte Bus auf dem Dach auf dem Eis liegt. Weitere 18 Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Unter den Opfern sind Medienberichten zufolge auch Kinder. Details waren zunächst nicht bekannt.

Mehr Informationen in Kürze

va/dpa

Vor nicht all zu langer Zeit verloren zahlreiche Menschen in Sibirien durch ein Jahrhunderthochwasser ihr Hab und Gut. 18 Menschen verloren außerdem ihr Leben. Für große Erschütterung sorgte außerdem am Samstag (30.11.) ein Terroranschlag auf der London Bridge, der international Entsetzen hervorrief. Der mutmaßliche Täter wurde erschossen.