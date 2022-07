Mitten in der Ferienzeit: Ryanair streikt in Spanien – weitere Termine folgen

Von: Linus Prien

Ryanair-Flugzeuge in Madrid © IMAGO/Jakub Porzycki

In den vergangenen Tagen haben Streiks bei den Airlines Ryanair und Easy-Jet zu Ausfällen und Verspätungen von hunderten Flügen geführt. Die Mitarbeiter planen weitere Streiks.

Madrid - Mitten in der Ferienzeit sind wegen eines Streiks des spanischen Kabinenpersonals bei den Airlines Easyjet und Ryanair am Samstag (2. Juli) 15 Flüge von und nach Spanien ausgefallen. Bei 175 weiteren Spanien-Flügen kam es zu Verspätungen, wie die Gewerkschaften mitteilten. Bei Ryanair soll den Angaben zufolge an zwölf weiteren Tagen gestreikt werden. Auch auf dem Pariser Flughafen Charles de Gaulle wurden dutzende Flüge gestrichen.

Flughafen-Chaos: Jeder fünfte Flug war gestrichen

Am Flughafen Charles de Gaulle war die Feuerwehr am Donnerstag in einen Streik getreten, weshalb mehrere Start- und Landebahnen als Vorsichtsmaßnahme geschlossen wurden. Zwischen 7.00 Uhr morgens und 14.00 Uhr mittags wurde am Samstag nach Angaben des Flughafenbetreibers ADP jeder fünfte Flug gestrichen. Am Donnerstag und Freitag zuvor war sogar jeder sechste Flug annulliert worden. Der Pariser Flughafen Orly war jedoch nicht von dem Streik betroffen. In der kommenden Woche beginnen in Frankreich die Sommerferien.

Flughafen-Chaos: Auch bei anderen Airlines wird gestreikt

Bei Ryanair soll laut der spanischen Gewerkschaft USO drei weitere Male für jeweils vier Tage die Arbeit an den zehn spanischen Flughäfen niedergelegt werden, die von der irischen Fluggesellschaft angeflogen werden. Gestreikt wird demnach vom 12. bis 15. Juli, vom 18. bis 21. Juli und vom 25. bis 28. Juli. Bei der Fluggesellschaft Easyjet sind in Spanien knapp 450 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter an diesem Wochenende zum Streik aufgerufen, außerdem vom 15. bis 18. Juli sowie vom 29. bis 31. Juli. Sie verlangen dieselben Arbeitsbedingungen wie für Easyjet-Mitarbeiter in anderen EU-Ländern.

Streik bei Ryanair: Beschäftigte fordern bessere Arbeitsbedingung

Bei Ryanair begann der Streik bereits am 24. Juni. Die Beschäftigten fordern bessere Arbeitsbedingungen für die 1900 spanischen Mitarbeiter des Kabinenpersonals. Das irische Unternehmen bringt nach eigenen Angaben die meisten Passagiere nach Spanien und bietet „mehr als 650 Verbindungen“ von 27 spanischen Flughäfen an. Für die Beschäftigten von Easyjet in Deutschland waren am Mittwoch eine Lohnerhöhung um acht Prozent und Einmalzahlungen vereinbart worden. (lp/AFP)