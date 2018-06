Nach Horror-Fund von Leichenteilen: Jetzt hat die Polizei eine Frau festgenommen

Was für eine Horror-Meldung! In Steinau an der Straße (Hessen) hatten Polizisten Leichenteile gefunden. Nun klickten Handschellen bei einer sehr engen Vertrauten des Opfers.

Steinau an der Straße - Der Ortsname klingt so malerisch - und doch machten Polizisten einen echten Grusel-Fund in Steinau an der Straße (Main-Kinzig-Kreis)! Dort hatten Beamte in einer Wohnung Teile einer männlichen Leiche gefunden, wie extratipp.com* berichtet.

Eine 34 Jahre alte Frau wurde festgenommen. Bild.de schreibt, sie war die Lebensgefährtin des getöteten Mannes. Offenbar war es eine Beziehungstat. Der 47-Jährige wurde wohl durch mehrere Stiche in den Oberkörper getötet.

+ Leiche in mehreren Plastiksäcken gefunden: Hier soll sich das Verbrechen abgespielt haben. © Screenshot Google Maps.

Wie Oberstaatsanwalt Dominik Mies sagte, sucht die Polizei bereits nach einem Tatverdächtigen. Nähere Informationen könne man jedoch zum jetzigen Zeitpunkt nicht herausgeben, so Mies.

Mysteriös: Ein Unbekannter hatte am Montagmorgen den entscheidenden Hinweis auf den Grusel-Fund gegeben. Die Polizei ging dem Hinweis nach und fand gegen 11 Uhr mehrere Säcke mit Leichenteilen. Die Kripo war vor Ort und sicherte Spuren. Dabei kam heraus, dass es sich bei dem Inhalt um Teile eines einzelnen Mannes handelt! Dieser lag wohl schon länger dort.

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei gehen von einem Tötungsdelikt aus. Nun wird in alle Richtungen ermittelt. Die Leichenteile fand die Polizei in einer Privatwohnung in einem Mehrfamilienhaus. Ob es sich bei dem Besitzer oder Mieter der Wohnung um den gesuchten Tatverdächtigen handelt, war nicht zu erfahren.

