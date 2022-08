Auto rast in Salzburger McDonald‘s: Acht Verletzte - Kleinkind in Lebensgefahr

Von: Christina Denk

Ein Mann aus Bayern ist mit seinem Auto in Salzburg in einen McDonald‘s gerast. Er erlitt einen medizinischen Notfall. Ein Kleinkind wurde bei der Fahrt lebensbedrohlich verletzt.

Salzburg — In Salzburg hat sich am Sonntag, 21. August, ein folgenschwerer Unfall ereignet. Ein Auto raste in einen McDonald‘s. Der 73-jährige Fahrer des Wagens hatte laut Angaben der Polizei Salzburg einen medizinischen Notfall. Er verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Bei der Fahrt Richtung Fast-Food-Restaurant erfasste der Mann unter anderem ein zweijähriges Kind. Die Mutter hatte es im Kinderwagen vor sich hergeschoben.

Auto rast in Salzburger McDonald‘s: Kleinkind erleidet schwerste Verletzungen

Der 73-jährige Bayer war mit dem Auto auf der Alpenstraße in Salzburg stadteinwärts unterwegs, als es zu dem Unglück kam, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei. Nachdem der Mann seinen medizinischen Notfall erlitt, raste das Auto zunächst ungebremst auf die Gegenfahrbahn. Anschließend durchbrach es den Zaun zum Gastgarten des McDonald‘s und blieb an einem Felsen auf einem Parkplatz dahinter stehen. Auf der Fahrt über den Gehsteig hatte es die Frau und das Kleinkind erfasst.

Der Fahrer des Wagens war nach der Fahrt nicht ansprechbar. Ein späterer Alkoholtest, der im Zuge der Untersuchungen durchgeführt wurde, blieb negativ. Der 73-jährige Bayer selbst erlitt, ebenso wie die Mutter des Kleinkindes, schwere Verletzungen. Das zweijährige Kind erlitt laut Polizei schwerste Verletzungen. Alle drei wurden in Krankenhäuser gebracht, berichtet oe24.

Auto rast in Salzburger McDonald‘s: Polizei mit Großaufgebot vor Ort — insgesamt acht Verletzte

In dem Auto saßen neben dem Fahrer noch seine 77-jährige Frau und eine 87-jährige Bekannte. Sie wurden leicht verletzt. Zwei weitere Passanten und ein Hund erlitten ebenfalls leichte Verletzungen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot von 18 Streifenwagen, Rettungskräften, einem Notarzt und zwei Rettungshubschraubern vor Ort. Auch die Feuerwehr war vor Ort. Da aus der Klimaanlage des Unfallwagens Gas ausgetreten war, musste die Polizei Salzburg einen Sperrkreis errichten, so oe24. In Rostock fuhr am gleichen Tag ein Auto an einer Rennbahn in eine Menschengruppe. (chd)