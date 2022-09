Infizierte Vögel zeigen zombieartiges Verhalten: Usutu-Virus verbreitet sich in Salzburg

Von: Momir Takac

Diese Amsel war mit dem Usutu-Virus infiziert und starb. © picture alliance/dpa/NABU | Michael Beusch

In Salzburg werden in letzter Zeit vermehrt verendete Vögel entdeckt. Eine Untersuchung zeigt: Die Tiere trugen das tödliche Usutu-Virus in sich.

Salzburg - In Salzburg in Österreich sind in den vergangenen Tagen vermehrt tote Vögel gefunden worden. Jetzt ist klar, was den Tieren widerfahren war: Sie hatten sich mit dem Usutu-Virus infiziert. Gerade für Amseln hat es schwerwiegende Folgen.

In Salzburg war es der erste Fall seit mehr als einem Jahrzehnt, heißt es in der Salzburger Landeskorrespondenz. 2001 hatte eine Epidemie zu einem regelrechten Amselsterben geführt. „Der Bestand schrumpfte damals lokal bis zu 90 Prozent, vor allem in Ballungsgebieten“, sagte Landesveterinärdirektor Josef Schöchl.

Usutu-Virus in Salzburg: Infizierte Vögel zeigen zombieartiges Verhalten

Es war damals der erste in Europa nachgewiesene Fall des Usutu-Virus. In Deutschland war es 2016 besonders aktiv. Erstmals überhaupt entdeckt war es 1959 in Swaziland worden. Benannt wurde es nach einem Fluss in dem afrikanischen Land.

Übertragen wird das Virus durch Stechmücken. Amseln, die es in sich tragen, legen ein zombieartiges Verhalten an den Tag. „Sie zeigen ein apathisches Verhalten, keine Fluchttendenzen, torkelnde Bewegungen und im Kopfbereich ein zerzaustes Gefieder. Nach einigen Tagen sterben sie. Gegenmittel gibt es bisher nicht“, erklärte Schöchl.

Vogelsterben in Salzburg: Usutu-Virus wird nicht von Amseln auf den Menschen übertragen

Auch Menschen können sich mit dem Usutu-Virus anstecken. Laut der österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit kann es dabei vereinzelt „zu milden Symptomen wie Fieber und Hautausschlag“ kommen.

Auch Schöckl beruhigt: „Für Menschen besteht nach derzeitigem Erkenntnisstand keine bedeutende gesundheitliche Gefahr.“ Menschen könnten sich nicht von Vögeln anstecken. Und auch untereinander verbreiten Vögel das Virus nicht. In Mexiko sind plötzlich Hunderte Vögel tot vom Himmel gefallen. (mt)