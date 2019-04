SEK-Drama! Polizei erschießt Mann - dann machen Beamte schrecklichen Fund

Ein Mann hat sich in einer Wohnung in Salzgitter verbarrikadiert und die Polizei mit einer Waffe bedroht. Das SEK tötete ihn. In seiner Wohnung fanden Beamte eine Leiche.

Am Donnerstagabend (11. April) kam es zu einem Großeinsatz der Polizei in Salzgitter

Ein Mann hatte Polizisten mit einer Waffe bedroht und wurde von ihnen erschossen

In seiner Wohnung wurde eine weitere Leiche gefunden

Die Hintergründe sind bisher unklar

Salzgitter - Tragödie in Salzgitter bei Braunschweig: Am Donnerstagabend kam es in der niedersächsischen Stadt zu einem Großeinsatz der Polizei, bei dem eine Person getötet wurde, wie nordbuzz.de* berichtet. Eine weitere Leiche wurde später in einer naheliegenden Wohnung gefunden. Die Hintergründe des Dramas sind unklar.

Drama in Salzgitter: Mann bedroht Polizei - SEK &erschießt ihn

Am Donnerstagnachmittag waren Polizeibeamte in Salzgitter per Notruf über einen Menschen mit einer Schussverletzung in einem Mehrfamilienhaus am Hans-Böckler-Ring informiert worden. Als die ersten Einsatzkräfte an der Adresse eintrafen, wurden sie von einem Mann mit einer Waffe bedroht, der sich dort verbarrikadiert hatte. Daraufhin stürmte das SEK die Wohnung. Dabei wurde der Angreifer schwer verletzt und verstarb noch vor Ort. Ermittlungen ergaben, dass der Mann in einer anderen Wohnung an der Einsteinstraße lebte, nicht weit entfernt vom Einsatzort.

Einsatz in Salzgitter: Polizei findet nach SEK-Einsatz weitere Leiche in Wohnung

Als Polizisten diese einige Stunden später durchsuchten, entdeckten sie die Leiche eines zweiten Mannes. Wie die Polizei mitteilte, sind seine Identität und die Todesursache bisher unklar. Die Beamten befürchteten nach eigenen Angaben auch, in der Wohnung in Fredenberg auf Sprengstoff zu stoßen. Dieser Verdacht habe sich aber nicht bestätigt, erklärten sie.

Der Vorfall wirft viele Fragen auf. „Die Kollegen befinden sich noch mitten in den Ermittlungen, weshalb es noch dauern kann, bis wir erste Erkenntnisse zu den Hintergründen haben“, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen gegenüber der Deutschen Presse Agentur.

Auch in Cuxhaven kam es vor einigen Tagen zu einem Polizeieinsatz: Jugendliche hatten einen behinderten Mann verprügelt und ausgeraubt, weil sie Zigaretten wollten, wie nordbuzz.de* berichtet. In Getelo kam es stattdessen zu einer mysteriösen Entdeckung: Ein Mann hatte auf einem Parkplatz eine Tüte mit einer verdächtigen Substanz gefunden und für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt, wie nordbuzz.de* berichtet.

