Wer auf der A7 zwischen Göttingen und Hannover unterwegs ist, muss sich auf lange Staus einstellen: Bei Salzgitter ist die Fahrbahndecke abgesackt - Sperrung bis Montagabend.

Die Autobahn 7 ist bei Salzgitter wegen Fahrbahnschäden voraussichtlich bis mindestens Montagabend in beide Richtungen voll gesperrt. Es werden lange Staus zwischen Göttingen und Hannover erwartet.

Betroffen ist ein etwa sechs Kilometer langes Stück zwischen der Anschlussstelle Derneburg und dem Dreieck Salzgitter. In diesem Bereich ist die Fahrbahn auf einer Länge von etwa zehn Metern abgesackt – möglicherweise durch die starke Beanspruchung.

Reparatur des Autobahnstückes nicht vor Montag

Erst am Montag soll die schadhafte Stelle in der Baustelle ausgefräst und neu aufgetragen werden, hieß es am Sonntag von der Autobahnpolizei in Hildesheim. Die ungeplante Vollsperrung bereits sorgte am Samstag zum Start in die Herbstferien in Niedersachsen auf den Ausweichstraßen im Landkreis Hildesheim für längere Staus.

Abgesackte Fahrbahn: Problem war am Samstag bekannt

Obwohl das Problem am Samstag bekannt war, gab es offenbar keine Möglichkeit, kurzfristig eine Firma zum Beheben des Problems zu finden. Am Sonntag blieb es dagegen bis zum Vormittag recht entspannt, hieß es von der Polizei. Aber seit den Mittagsstunden bilden sich schon wieder längere Staus – auch auf den Umleitungsstrecken.

Hier ist die Autobahn gesperrt

Aktuelle Umleitungsstrecken

Aktuell wird der Verkehr in Richtung Norden am Dreieck Salzgitter auf die Autobahn 39 umgeleitet. Autofahrer sollten bis zur Anschlussstelle Westerlinde fahren und dort umdrehen und Richtung Kassel auf der A39 wieder auffahren.

Anschließend geht es über die A 39 bis zur Anschlussstelle Baddeckenstedt – und von dort aus über die B6 bis zur A7 (Anschlussstelle Derneburg/Salzgitter).

In Fahrtrichtung Kassel sollte die Autobahn 7 ab der Anschlussstelle Derneburg/Salzgitter verlassen werden. Von dort können die Autofahrer der Umleitung U54 folgen.

(mit dpa)

Weitere Informationen zur Verkehrslage auf der A7 gibt es hier.