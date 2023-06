Deutscher reist nach Thailand und bricht sich das Genick - Rückflug soll ihn 150.000 Euro kosten

Von: Teresa Toth

Teilen

Ein 25-jähriger Tourist verunglückt mit seinem Roller auf einer thailändischen Insel. Zunächst kann er nicht zurück – er besitzt keine Auslandskrankenversicherung.

Ko Samui – Viele Touristen mieten sich in Thailand einen Roller, um von A nach B zu kommen. Die Kosten für die Miete sind günstig, man muss nicht wie mit dem Auto lange nach einem Parkplatz suchen und ist nicht an die Abfahrtszeiten von Bus und Bahn gebunden. Was erstmal durchweg positiv klingt, endete für einen deutschen Touristen jedoch in einem Albtraum: Während er mit seinem Roller auf Ko Samui – einer Insel im Golf von Thailand – unterwegs war, verunglückte er schwer.

Deutscher reist nach Thailand und bricht sich das Genick – Ambulanzflug zurück kostet knapp 150.000 Euro

Der 25-jährige Erik Klamm erkundete gemeinsam mit einem Freund die Insel, als der Reifen seines Zweirads plötzlich platze. Er stürzte so schwer, dass er sich bei dem Unfall sein Genick und einen Lendenwirbel brach. Schwerverletzt kam er in ein thailändisches Krankenhaus. Als wäre das nicht tragisch genug, verfügte der Tourist aus Nordrhein-Westfalen über keine Auslandskrankenversicherung, wie der WDR bei tickr.news auf Instagram berichtete.

Dadurch war ein Rücktransport des Schwerverletzten vorerst nicht möglich war. Der Ambulanzflug hätte ihn gut 147.000 Euro gekostet – eine Summe, die die Familie aus eigener Kraft nicht aufbringen kann.

Dennoch war klar, dass der junge Mann nach Deutschland sollte, um dort bestmöglich medizinisch versorgt zu werden. Ein guter Freund des Verunglückten startete daher eine Spendenaktion, die den Flug finanzieren sollte. Er richtete hierfür eine eigene Crowdfunding-Seite ein. Völlig unerwartet beteiligten sich so viele Menschen, dass bereits nach zweieinhalb Tagen 150.000 Euro zusammenkamen.

Roller gehören zu den Hauptverkehrsmitteln in Thailand. Für einen deutschen Urlauber endete die Rollerfahrt im Krankenhaus. © Thomas Trutschel/imago/Symbolbild

Spendenaktion ermöglicht den Rückflug von Thailand nach Deutschland

„Keiner hat damit gerechnet. Das hat ja so ein Ausmaß angenommen. Wir waren einfach sprachlos, überglücklich. Und das hat Erik auch die Kraft gegeben, weil er hat sich auch schlecht gefühlt, weil er uns in so eine Situation gebracht hat. Wir sind unglaublich dankbar, einfach nur überwältigt“, sagte Lilia Klamm, die Mutter von Erik Klamm, dem WDR.

Inzwischen ist der 25-Jährige in einem Bielefelder Krankenhaus, wo er von Spezialisten behandelt und operiert wird. Der Fall zeigt: Wer einen Aufenthalt im Ausland plant, sollte neben einer Reiserücktrittsversicherung unbedingt eine Auslandskrankenversicherung abschließen. Auch wenn niemand davon ausgeht, sie wirklich gebrauchen zu müssen, kann sie im Zweifelsfall einen riesigen Unterschied machen. Nicht nur der Rücktransport, auch sämtliche Behandlungskosten werden von der Versicherung gedeckt.

Anfang des Jahres ereignete sich ein anderer tragischer Unfall in Thailand: Ein deutscher Tourist starb, nachdem ein SUV in einen Tourbus krachte. (tt)