Vegan ist halt auch nur eine Religion... da will man dran glauben und nicht wissen...

Liest man sich das so durch was da alles an Mehlen, Pulvern, Farb- und Geschmacksstoffen, Zucker, Fetten zusammen gepanscht wird...

Und einen besseren ökologischen Fußabdruck hinterlässt das Zeugs nachgewiesenermaßen längst nicht mehr. Auch dafür werden Wälder gerodet, Wasser verschwendet und natürlich auch Tiere durch vernichten der Lebensräume, Gifte und Monokulturen getötet.