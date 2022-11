Klimaaktivisten bewerfen erneut Van-Gogh-Gemälde mit Suppe – „schändlicher Akt“

Von: Anna Lorenz

Die Angriffe auf berühmte Gemälde gehen weiter: Erneut haben Klimaaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ ein Kunstwerk attackiert.

Rom – Das Gemälde „Der Sämann“ des niederländischen Malers Vincent Van Gogh wird derzeit in Italiens Hauptstadt Rom ausgestellt. Am Freitag (4. November) versuchten Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ eigenen Angaben zufolge, einen Angriff auf das Kunstwerk zu verüben. Ersten Berichten zufolge blieb das Bild jedoch unversehrt.

„Wir handeln aus Liebe zum Leben, also aus Liebe zur Kunst!“, schreiben die Klimaaktivisten zu ihrer Aktion. © Screenshot Twitter/@UltimaGenerazi1

Klimaaktivisten greifen Gemälde in Rom an: Van Gogh im Visier der Gruppe „Letzte Generation“

Mit Gemüsesuppe, so berichten es die Aktivisten auf Twitter, hätten die sie das Gemälde beworfen. „Wir handeln aus Liebe zum Leben, also aus Liebe zur Kunst!“, schreiben die Klimaaktivisten zu ihrer Aktion. Während „Letzte Generation“ erklärte, es handele sich bei dem Vorgehen um einen „verzweifelten und wissenschaftlich begründeten Aufschrei, der nicht als bloßer Vandalismus verstanden werden kann“, bezeichnete Italiens Kulturminister Gennaro Sangiuliano die Attacke als „schändlichen Akt, der aufs Schärfste verurteilt werden muss“. Auch Prominente äußerten in der Vergangenheit starke Kritik an derartigen Angriffen.

Van-Gogh-Gemälde in Rom mit Gemüsesuppe beworfen – weitere Attacken angekündigt

Bislang wird davon ausgegangen, dass das Kunstwerk, das hinter Glas ausgestellt wurde, unbeschädigt geblieben ist. Die Organisatoren der Ausstellung machten bis dato allerdings keine detaillierten Angaben. Nach den Angriffen auf Van Goghs „Sonnenblumen“ in der Londoner National Gallery, sowie ein Gemälde aus der Serie „Les Meules“ von Claude Monet in Potsdam ist das Geschehene eine weitere Attacke auf berühmte Gemälde – und wohl nicht die Letzte.

Es würden weitere „gewaltfreie direkte Aktionen“ unternommen, bis dem Klimawandel mehr Aufmerksamkeit geschenkt werde, kündigten die Aktivisten an. Die Gruppe zeichnet auch in Deutschland für diverse Protestaktionen verantwortlich – und steht gegenwärtig vor allem wegen des Tods einer Radfahrerin in Berlin stark in der Kritik.