Schäferhund zerrt Besitzerin durch Garten und verletzt sie - Polizei erschießt Tier

Im sächsischen Krauschwitz hat ein Schäferhund seine Besitzerin angefallen und verletzt. Die Polizei greift zum äußersten Mittel.

Krauschwitz - Ein Schäferhund hat seine Besitzerin in Sachsen attackiert und schwer verletzt. Beamte erschossen das Tier, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zeugen zufolge soll der Altdeutsche Schäferhund die 71 Jahre alte Frau am Samstag durch den Garten in Krauschwitz gezerrt haben.

Laut Polizei ließ das Tier zwar von der Seniorin ab, verhinderte aber, dass Rettungskräfte schnell zu der Verletzten gelangen konnten. Deshalb habe die Polizei den Hund getötet. Die verletzte Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

dpa

