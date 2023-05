Schauspiellegende Helmut Berger ist tot – Österreicher stirbt im Alter von 78 Jahren

Von: Kai Hartwig

Schauspieler Helmut Berger ist im Alter von 78 Jahren gestorben. © Manfred Siebinger/Imago

Seine größten Erfolge hatte Schauspieler Helmut Berger in den 60er und 70er Jahren. Der Österreicher glänzte in Filmen von Luchino Visconti. Nun ist er im Alter von 78 Jahren gestorben.

München/Salzburg – Er galt als exzentrisch, aber auch genial. Nun ist Schauspieler Helmut Berger gestorben. Der Österreicher wurde 78 Jahre alt. Laut einer Mitteilung seiner Agentur starb er am Donnerstag (18. Mai) in Salzburg.

Schauspiellegende Helmut Berger stirbt im Alter von 78 Jahren

„Helmut Berger ist heute, am 18. Mai 2023 um 4.00 Uhr morgens friedlich, aber dennoch unerwartet, in seiner Heimatstadt Salzburg, kurz vor seinem 79. Geburtstag entschlafen! Wir danken für all die vielen Jahre der Freundschaft und Zusammenarbeit“, hieß es am Donnerstagnachmittag auf der Homepage der Agentur.

Entdeckt wurde Berger im Jahr 1964, als er als Statist bei Filmen in Rom arbeitete. Der berühmte und 38 Jahre ältere Regisseur Luchino Visconti, später auch Bergers Lebensgefährte, entdeckte den bis dahin unbekannten Österreicher. Eine erste kleine Rolle in einem Visconti-Film bekam Berger 1966. Wenig später feierte er unter dessen Regie seine größten Erfolge.

Mit eindringlichen Rollen wie in „Die Verdammten“ oder „Ludwig II.“, als wahnsinnig werdender Bayernkönig, glänzte Berger. Auch seine Darbietung eines provokanten, schönen Jünglings in „Gewalt und Leidenschaft“ an der Seite von Hollywood-Legende Burt Lancaster hinterließ bleibenden Eindruck.

Filmkarriere nicht von dauerhaftem Erfolg: Berger polarisiert in Talkshows

Doch der große Erfolg war nicht von Dauer. In den folgenden Jahren zehrte Berger zunehmend von seiner Vergangenheit. Er machte mehr mit teils skurrilen Auftritten in Talkshows oder dem RTL-Dschungelcamp als mit schauspielerischen Leistungen von sich reden.

Auf der Webseite seiner Agentur wird der Verstorbene wie folgt zitiert: „Vor vielen Jahren sagte mir Helmut Berger: ‚Ich habe drei Leben gelebt. Und das in vier Sprachen! Je ne regrette rien!‘“ (kh mit dpa)