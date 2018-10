Schießerei in Kirchheim/Pfalz: Zwei Tote - Polizisten schwer verletzt

"P. S.: Und in Berlin wurde ein Geldtransporter überfallen. Inklusive Schüsse auf die Streifenwagen. Deutschland 2018."

Zitat: "Wir können im Moment nicht mehr sagen. Es gibt noch viele Detailfragen", sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums.

Es geht erst mal nicht um "Detailfragen", sondern um eine grobe Übersicht, welche die typischen Fragen beantwortet:

Wer? Wie? Wo? Was? So etwas sollte 3 Stunden nach so einer Tat möglich sein.

Das Warum kann dann nachgereicht werden.

