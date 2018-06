Nächtliche Schüsse in Malmö: Zwei Tote und vier Verletzte 

"Wer oder was steckt dahinter?" Das ist jetzt aber nur eine rhetorische Frage, oder? Diejenigen, die auch hinter all den anderen Schießereien in Malmö stecken; diejenigen die letztes Jahr 80 Handgranaten in Malmö hochgehen ließen; diejenigen, die versuchten eine Polizeiwache in die Luft zu jagen, diejenigen, die ganze Stadtteile beherrschen, in die sich Polizei nicht mehr hineintraut; diejenigen, die dafür sorgen werden, dass sich jeder, der nicht so leben will, Alternativen suchen muss: Entweder er geht, oder er wählt Sverigedemokraterna.