Schon 34 Minuten später ins Bett zu gehen, kann der Gesundheit schaden

Von: Ulrike Hagen

Teilen

Menschen mit unregelmäßigem Schlafrhythmus haben ein höheres Bluthochdruck-Risiko als solche mit festen Rhythmen. Schon eine halbe Stunde macht den Unterschied.

Adelaide – Noch mal eben Facebook checken, noch eine Serienfolge streamen. Und plötzlich ist eine halbe Stunde vergangen. Dass diese von der Nachtruhe abgeknapste Zeit ganz schlecht für unsere Gesundheit ist, fanden jetzt Forscher heraus. Die Tatsache, dass guter Schlaf die Lebenserwartung erhöht, ist bereits bekannt. Die neuen Studien belegten jedoch darüber hinaus einen besorgniserregenden Zusammenhang zwischen unregelmäßigem Schlaf und gesundheitlichen Risiken. Dabei machten schon mickrige 34 Minuten einen Unterschied.

Schlechter und vor allem zu wenig Schlaf macht nicht nur müde, sondern wirkt sich auf die Gesundheit aus. Schon eine halbe Stunde weniger kann schaden, so eine neue Studie. (Symbolbild) © dpa

Schon 34 Minuten später ins Bett zu gehen, kann der Gesundheit schaden

Die Ergebnisse der Studie, die im Fachmagazin Hypertension erschien, ergab, dass es nicht nur ausreicht, genügend Stunden Schlaf zu bekommen. Auch die Regelmäßigkeit der Nachtruhe spielt eine entscheidende Rolle, so die Wissenschaftler der Flinders University in Adelaide in Australien. Das Team untersuchte dafür die Schlafgewohnheiten von mehr als 12.000 Teilnehmern aus insgesamt über zwei Millionen Nächten über neun Monate hinweg – der bisher größte Zeitraum von Studien dieser Art, so die Forscherinnen.

Für ihre Studien verwendeten die Forscher eine Kombination aus einem Gerät, das den Schlaf unter der Matratze misst, und regelmäßigen Blutdruckmessungen in Verbindung damit.

Tierische Langschläfer – acht Fellnasen, die Tage oder Monate verpennen Fotostrecke ansehen

Unregelmäßiger Schlaf erhöht das Risiko für Bluthochdruck um 17 Prozent

Das Ergebnis: Menschen mit unregelmäßigem Schlafverhalten haben ein wesentlich höheres Risiko, an Bluthochdruck zu erkranken, als Menschen, die sich an einen festen Schlafrhythmus halten. Eine unregelmäßige Schlafdauer erhöhte das Risiko für Bluthochdruck um ganze 17 Prozent.

Das Wissenschaftlerteam fand jedoch einen noch besorgniserregenderen Zusammenhang bezüglich der Einschlafzeit. Teilnehmer, die häufig um durchschnittlich 34 Minuten später zu Bett gingen, hatten ein um 32 Prozent höheres Risiko für Bluthochdruck.

Das sind bedenkliche Beobachtungen, die auch hierzulande Mediziner aufmerken lassen dürften. Auch in Deutschland leiden zahlreiche Menschen unter Schlafstörungen. Betroffenen raten Experten jedoch zu wirksamen Tricks, die Sie besser schlafen lassen.