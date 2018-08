Verzweifelte Hilferufe: Polizei befreit 16 Flüchtlinge aus verschlossenem Lkw

16 Männer müssen aus einem Lkw an der A61 befreit werden (Symbolfoto)

Schleuser-Verdacht

Aus einem Sattelzug auf einem Parkplatz an der A61 drangen am Dienstag laute Hilferufe. Als Polizisten den Lkw öffnen ließen, blickten sie in 16 Gesichter.