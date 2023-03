Schlimme Befürchtung: Aliens mit Spionage-Raumschiff im Anflug

Von: Stella Henrich

Das Objekt „Oumuamua“ gibt Forschern weltweit schon seit geraumer Zeit Rätsel auf. Es hat die Form einer langen Zigarre und bewegt sich schnell durch den Weltraum. Forscher glauben an ein Spionage-Raumschiff.

München ‒ Ufos, auch fliegende Untertassen genannt, beschäftigen seit jeher die Menschheit. Denn sind wir Menschen tatsächlich die einzigen Wesen in den unendlichen Weiten unserer Milchstraße? Wissenschaftler befürchten: nein.

Sogar das US-Verteidigungsministerium glaubt an derartige Erscheinungen am Horizont. Und dabei handelt es sich bekanntermaßen weder um Spinner noch Nerds. Immer wieder kommt die Frage auf, ob es sich bei diesen Objekten wie „Oumuamua“ um „Spionage-Drohnen“ handelt, die Aliens von einem Mutterschiff aus zur Erde geschickt haben.

Ein hoher Regierungsbeamter und ein Top-Wissenschaftler halten das jedenfalls für möglich, wie die Bild.de jetzt berichtet. Bei dem Forscher handelt es sich um den renommierten Harvard-Chefastronomen Avi Loeb. Er jedenfalls glaubt, dass „Oumuamua“ ein Alien-Raumschiff sein könnte.

Der interstellare Himmelkörper „Oumuamua“

Im Oktober 2017 wurde das 400 Meter lange Alien-Objekt schon gesichtet, seitdem wirft das Thema immer wieder Fragen auf. Entdeckt wurde es von dem Physiker Robert Weryk. Abraham Loeb, Physiker an der Harvard-Universität, leitete die Astronomie-Abteilung von 2011 bis 2020. Mittlerweile besitzt das vermutliche Alien-Objekt den Namen „Oumuamua“. 2018 sorgte Loeb mit seinem Kollegen Shmuel Bialy das erste Mal für großes Aufsehen. In einem wissenschaftlichen Aufsatz schrieb der Astrophysiker: „Oumuamua könnte eine voll funktionsfähige Sonde sein, die absichtlich in die Nähe der Erde von einer außerirdischen Zivilisation gesandt wurde“, wie forbes.com damals berichtete.