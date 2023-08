Schlimmste Unwetter seit 30 Jahren in Österreich, Slowenien und Kroatien – Jetzt drohen Hangrutsche

Von: Kilian Bäuml

In Slowenien, Kroatien und Österreich haben starke Unwetter zu Überflutungen geführt und ein Ende ist nicht in Sicht – der News-Ticker.

München – Nach den schweren Unwettern in Kroatien, Slowenien und Österreich sind ganze Landstriche überflutet. Es handelt sich um die größte Naturkatastrophe seit 30 Jahren und eine Entspannung ist längst nicht in Sicht. Ganze Gemeinden versinken in den Flutmassen. Auf Starkregen und Hochwasser folgen jetzt in Österreich die Gefahr von Hangrutschen, durch den hohen Grundwasserspiegel. Es drohen nun mehrere völlig aufgeweichte Hänge abzurutschen, wie die Feuerwehr am Sonntag berichtete. Sie müsse zudem immer wieder ausrücken, um vollgelaufene Keller auszupumpen, sagte der Sprecher der Feuerwehr im Bundesland Kärnten, Hans-Jörg Rossbacher, am Sonntag im Radio ORF.

Schlimmste Unwetter in Österreich und Slowenien: Dutzende Menschen mussten evakuiert werden

Wegen der drohenden Rutschungen wurden in Kärnten aus Vorsicht bereits über 40 Häuser und Wohnungen geräumt. Für die evakuierten Personen wurden Notunterkünfte zur Verfügung gestellt. Auch die Gegend an der slowenischen Grenze war betroffen, doch die Pegelstände der Flüsse und Seen sanken wieder. In Slowenien mussten 22 Kinder in einem Kindergarten vor der Flutkatastrophe gerettet werden.

Der Schaden durch die Überflutung ist gewaltig, allein in Slowenien beträgt er bereits 500 Millionen Euro. © Igor Soban/dpa

Die hohe Bodenfeuchtigkeit erhöht auch in Slowenien die Gefahr von Erdrutschen, warnte der Geologische Dienst Sloweniens nach Angaben der slowenischen Nachrichtenagentur STA am Sonntag. Deshalb rief er die Bevölkerung auf, stärker auf Veränderungen am Boden, an Gebäuden und an Hängen zu achten.

Überschwemmung und Erdrutsche in Österreich und Slowenien – doch auch in Kroatien keine Entwarnung

Auch in Kroatien ist keine Entwarnung in Sicht. Wie das Nachrichtenportal dnevnik.hr berichtet, ist auch am Sonntag noch mit starkem Wind zu rechnen. Obwohl Kroatien bisher von Erdrutschen und Überflutungen weitestgehend verschont blieb, stieg auch dort der Wasserspiegel stark an. Laut dem Portal hat sich sogar das Hauptquartier des Katastrophenschutzes für vorbereitet. (kiba/dpa)