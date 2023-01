Endlich Schnee in den Alpen! Wetter sorgt bei Ski-Fans jetzt für Freude

Von: Linus Prien

Ein Schneemann an der Brauneckbahn in Bayern (Symbolbild). © Tobias Hase/dpa

Immerhin ein wenig Aufatmen für Schneefreunde. Die bisher sehr schwache Schnee-Ausbeute in den Skigebieten der Alpen sollen sich zumindest ein wenig zum Besseren wenden.

München - Für Skifahrer gibt es in der kommenden Woche gute Nachrichten: In mehreren Gebieten in Deutschland, Österreich und der Schweiz soll es vermehrt schneien. Dies dürfte auf und neben den Pisten zu einem winterlicheren Skierlebnis führen. Zudem würde das Skifahren in der Folge auch sicherer werden. In den vergangenen Wochen häuften sich die Meldungen von Unglücken im Zusammenhang mit dem Alpinsport. Nicht zuletzt lag dies daran, dass es nicht genug geschneit hatte und die präparierten Pisten von grünen Hängen umgeben waren.

Neuschnee in den Alpen: Trotz Temperaturschwankungen mehr Schnee

Am kommenden Dienstag soll es auch in deutschen Skigebieten mehr Schnee geben. Ein Schwall kälterer Luft ziehe heran, wie wetter.de berichtet und lässt die Schneefallgrenze auf 700 Meter sinken. Dies passiere bei zum Teil windigen bis stürmischen 2 bis 10 Grad. Die Temperaturen sollen in den Tagen darauf jedoch schwanken, was auch dazu führen soll, dass es nicht konstant schneien wird.

Neuschnee in den Alpen: Schneefallgrenze in Österreich und Italien sinkt

Am Montag soll es in Oberitalien zunächst einmal mit einer Kaltfront regnen, wie wetter.at schreibt. Die Schneefallgrenze liege vorerst noch bei 1.500 bis 1.800 Metern, sinke über den Tagesverlauf jedoch auf 800 bis 1.000 Meter, wenn auch die Niederschläge im Westen und Norden schon wieder nachließen.

Am darauf folgenden Dienstag werden sich die Wolken in Österreich dann an der Alpennordseite stauen. Dort sowie auch generell im Norden käme es dann noch zu Regen- und Schneeschauern. Die Schneefallgrenze bewege sich zwischen 500 und 800 Metern. Im Laufe des Nachmittags beruhige sich das Wetter dann auch dort wieder und die Schneeschauer werden von der Sonne abgelöst.

Neuschnee in den Alpen: Kältewelle trifft Schweizer Skigebiete

Am Montag und Dienstag soll es auch in der Schweiz Neuschnee geben, wie der SRF berichtet. Der Schnee fällt bereits Sonntag oberhalb von circa 1300 Metern. In den Tagen darauf folgt kühlere Luft, was die Schneefallgrenze sogar auf 1100 bis 600 Meter senken könnte. Wie viel Neuschnee kommen wird, ist allerdings noch nicht ganz klar. Oberhalb von 1500 Metern ließe sich jedoch bis Dienstagmittag mit zehn bis 50 cm Neuschnee rechnen. Nichtsdestotrotz gibt es auch schlechte Nachrichten für Skifahrer. Der neue Schnee wird wohl auch von starken Böen begleitet werden, was gegebenenfalls sogar zur Schließung von einigen Bergbahnen führen könnte. (lp)