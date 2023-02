Mangels Schnee: Schweiz muss erstes Skigebiet „aus Sicherheitsgründen“ schließen

Frühlingshafte Temperaturen

Das Skivergnügen am schweizerischen Brämbrüesch ist vorerst vorbei, denn es fehlt der Schnee. Die klimatischen Bedingungen zwingen Wintersportorte zum Umdenken.

Chur – Sonnenbeschienene Berghänge, strahlend weißer Pulverschnee, bestens präparierte Pisten – so inszeniert der schweizerische Ort Chur seinen Hausberg Brämbrüesch. Ein wahres Paradies für jeden Wintersportler kann das Naherholungsgebiet, das am Nordosthang des Dreibündensteins im Kanton Graubünden liegt, sein. Kann, sofern das Wetter mitspielt – doch das tut es nicht. Frühlingshafte Temperaturen und fehlender Schnee beenden das Churer Skivergnügen auf dem Brämbrüesch fürs Erste.

Zu warm: Skigebiet Brämbrüesch in Chur stellt bis auf Weiteres Betrieb ein

„Nach elf sonnigen Tagen mit vielen Gästen sind wir aus Sicherheitsgründen leider gezwungen, den Skibetrieb ab Mittwoch, 15.02.2023, einzustellen“, gab der Verein Chur Tourismus am Dienstag (14. Februar) bekannt. Zwar verkehren die Pendel- und Gondelbahnen weiterhin, die 20 Pistenkilometer sind jedoch gesperrt. Ursache soll laut Informationen von blick.ch die Schneeschmelze in dem Alpengebiet sein.

Gleichzeitig ließen die Wetterverhältnisse im unteren Bereich, der ein beliebtes Ziel von Radsportlern ist, keinen Bike-Betrieb am Brämbrüesch zu. Einzig das Schlittenfahren, sowie das Wandern sind in dem Gebiet somit noch möglich. „uffa“-Abonnementinhaber können von dem Angebot Gebrauch machen, in ausgewählten, nahegelegenen Skigebieten zum halben Preis Tageskarten zu erwerben. In der kommenden Woche soll es am Brämbrüesch dann eine Neubewertung der Lage geben.

Zwischen Sportambition und Schneemangel: Skigebiete mangels Winterwetters in Bedrängnis

In Deutschland herrscht vielerorts frühlingshaftes Wetter und in der Schweiz sieht es ähnlich aus. Milde Temperaturen tilgen winterliche anmutende Landschaften, Skigebietsbetreiber versuchen, sich mit Schneekanonen zu helfen. Das gefällt allerdings nicht jedem – Aktivisten demolierten erst kürzlich im französischen Teil der Schweiz zahlreiche Beschneiungsanlagen.

Die diesjährige Wintersportsaison macht den Klimawandel besonders deutlich: Es liegt einfach zu wenig Schnee. Gleichzeitig lässt die wirtschaftliche Lage in Europa viele Bürger den Gürtel enger schnallen, sodass das generelle Reiseaufkommen geringer ausfällt. Obwohl der Skiurlaub auch mit geringem Budget möglich ist, gilt er längst als Luxusunternehmung. Kein Wunder, hob man die Durchschnittspreise infolge der gestiegenen Energiekosten doch um teils zehn Prozent an.

Schweiz, Deutschland, Österreich: Mangels Schnee sind in Skigebieten neue Konzepte gefragt

Die mangelnde Schneesicherheit wird allem Anschein nach zunehmend zum Problem der Wintersportregionen werden. Manch ein alpines Skigebiet sieht sich dementsprechend in seiner Existenz bedroht. Der Rückgriff auf Kunstschnee, der sehr energieintensiv ist, solle dabei allerdings keine Option sein. Vielmehr wird gefordert, dass bisherige Skigebiete alternative Strategien entwickeln. So schlug kürzlich Dieter Janecek (Bündnis 90/Die Grünen), der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, vor, den Fokus insbesondere auf „naturnahe[n] Tourismus, Wandern und das kulturelle Angebot“ zu legen.

