Nach schweren Vorwürfen: Erstes Rammstein-Mitglied bricht sein Schweigen über Till Lindemann

Von: Alina Schröder

Tagelang haben die Bandkollegen von Rammstein-Sänger Till Lindemann zu den Vorwürfen geschwiegen. Nun hat sich das erste Mitglied offiziell dazu geäußert.

München – Nachdem immer mehr Vorwürfe gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann (60) wegen Machtmissbrauch und sexualisierter Gewalt laut wurden, äußert sich nun das erste Bandmitglied. In einem Post auf Instagram meldet sich Drummer Christoph Schneider zu Wort.

Fall Lindemann: Rammstein-Drummer packt aus – „Wie im Schock“

Es ist ein langer Text, den er dort veröffentlicht – der Titel: „Meine persönlichen Gedanken und Emotionen zur derzeitigen Situation“. Darin heißt es unter anderem: „Die Anschuldigungen der letzten Wochen haben uns als Band und mich als Menschen tief erschüttert. Euch Fans sicherlich ebenfalls.“ Die letzte Zeit habe ihn sehr mitgenommen, auch was in sozialen Medien und in der Presse geschrieben werde. Schneider fühle sich „wie im Schock“. Er, die weiteren Bandmitglieder und die Crew erlebten ein „Auf und Ab der Emotionen“.

Erst kürzlich wurde bekannt, dass die Strafanwaltschaft gegen Lindemann ermittelt, auch gegen die ehemalige „Casting-Direktorin“ Alena Makeeva wurden Ermittlungen eingeleitet. Der Rammstein-Drummer glaube aber nicht, „dass etwas strafrechtlich Relevantes (wie z.B. der Einsatz von K.-o.-Tropfen) passiert ist.“ Er habe etwas in der Art nie beobachtet und davon auch nichts von der „hundertköpfigen Crew“ gehört. Viele Frauen hatten sich in den letzten Wochen in der Öffentlichkeit gemeldet und unter anderem davon berichtet, aus der umstritten „Row Zero“ bei Konzerten der Rock-Band zum Sex mit Lindemann ausgesucht worden zu sein. Der Komiker Dieter Nuhr erntete jetzt scharfe Kritik, nachdem er einen Witz zu Rammstein-Aftershowpartys gemacht hatte.

Christoph Schneider: Der Rammstein-Drummer ist das erste Bandmitglied, das öffentlich über den Lindemann-Eklat spricht. © Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Statement auf Instagram: Rammstein-Mitglied spricht über Lindemann

Zu den umstrittenen Partys, die Lindemann gefeiert haben soll, schrieb Schneider: „Alles, was ich von Tills Partys mitbekommen habe, waren erwachsene Menschen, die miteinander gefeiert haben.“ Dass es vermutlich dort aber zu gewissen Vorfällen gekommen sein soll, streitet er nicht ab: „Und trotzdem sind anscheinend Dinge passiert, die – wenn auch rechtlich ok – ich persönlich nicht in Ordnung finde.“ Zuletzt haben auch immer mehr Prominente ihre Meinung zu den Vorwürfen geteilt. Moderatorin Dunja Hayali findet in der Debatte um Till Lindemann deutliche Worte. In einem Beitrag eines Frauenmagazins spricht die bekannte Feministin Alice Schwarzer über „weiblichen Masochismus.“

Auch zu der persönlichen Beziehung zu Frontmann Lindemann packt der Schlagzeuger aus: „Till hat sich in den letzten Jahren von uns entfernt und sich eine eigene Blase geschaffen. Mit eigenen Leuten, eigenen Partys, eigenen Projekten“, schreibt der 57-Jährige. Das habe ihn traurig gemacht. Was die Vorwürfe der vielen Frauen anbelangt, findet er klare Worte. „Das tut mir leid für sie, ich spüre Mitgefühl.“ Die Irin Shelby Lynn, die die Vorwürfe ins Rollen gebracht hat, bleibt nicht unerwähnt. Es tue ihm leid, dass sie sich „unsicher gefühlt“ hat. „Sie hätte ein tolles Konzert und einen wunderschönen Abend verdient gehabt.“

„Wünsche mir ein ruhiges Reflektieren“: Rammstein-Drummer teilt Gedanken zu Lindemann-Vorwürfen

Trotz allem wolle er betonen, dass jeder Gast im Backstagebereich jederzeit auch wieder gehen könne. Zudem würden alle „Flaschen versiegelt“ und „vor den Augen der Gäste frisch geöffnet oder sie öffnen sich diese von selbst.“ „Wir wollen, dass sich all unsere Gäste bei uns wohl und sicher fühlen!“ - das sei der Standard, heißt es in Schneiders Statement.

Was die kommende Zeit angeht, habe der Rammstein-Drummer einen Wunsch: „Ich wünsche mir ein ruhiges, besonnenes Reflektieren und Aufarbeiten, auch in unserer Band. Und zwar alle zusammen, zu sechst.“ (asc)