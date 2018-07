Schock-Fund beim Schwimmen: Mann entdeckt Revolver - was daneben liegt, ist unglaublich

Großer Schock im Rhein! Ein Mann ging bei Ginsheim-Gustavsburg schwimmen - doch dann entdeckte er einen Revolver im Wasser. Was daneben lag, ist noch unglaublicher.

Ginsheim-Gustavsburg - Was sich anhört wie der Beginn eines Krimis, ereignete sich am Mittwochmittag im hessischen Ginsheim-Gustavsburg nahe des Rheinufers: Ein Mann wollte einfach nur schwimmen gehen - doch dann machte er einen Fund, der kurz später dazu führte, dass das ganze Ufer von Polizisten abgesperrt wurde. Darüber berichtet extratipp.com*.

Gegen 13:20 Uhr am vergangenen Mittwoch ging ein Mann unterhalb der Natorampe an der Bundeswasserstrasse Rhein mit seiner Schwimmbrille ins Wasser. Der Mann konnte gerade einmal ein paar Züge schwimmen, als er die schockierende Entdeckung am Rheinboden machte.

+ Rechts vom Rhein bei Ginsheim ging der Mann ins Wasser - dann der Schock! © Screenshot Google Maps

Mann findet Revolver im Rhein - daneben liegt etwas noch Unglaublicheres

Wie das hessische Bereitschaftspolizeipräsidium am Mittwoch mitteilte, ging der Mann am Ginsheimer Ufer ins Wasser und fand ca. fünf Meter vom Rheinufer entfernt einen Revolver am Grund liegen. Der Mann reagierte sofort und brachte den Revolver zurück an Land - doch neben dem Revolver lag noch ein Gegenstand, den er zuerst nicht definieren konnte.

Mann alarmiert Polizei: Revolver und Bombe liegen im Rhein

Der Schwimmer alarmierte die Polizei - erst nach Eintreffen des Kampfmittelräumdienstes am Ginsheimer-Rheinufer wurde klar: Bei dem, für den Mann erst undefinierbarem Gegenstand, handelte es sich um eine Bombe. Der angrenzende wasserseitige, sowie landseitige Bereich wurde von der Polizei sofort abgesperrt - die 15 kg schwere alte britische Flüssigkeitsbombe musste von den Beamten beseitigt werden. Beide Gegenstände, die Bombe sowie der Revolver, wurden von dem Kampfmittelräumdienst mitgenommen.

