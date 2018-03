Schreckliche Tat: 24-Jähriger soll seinen Vater getötet haben

Es ist mitunter hoch hergegangen am Blasewitzer Ring in Staaken. Dort lebt ein Teil der arabisch-stämmigen Familie H. Die pflegt seit Längerem eine innige Feindschaft zu der Großfamilie O. Auseinandersetzungen werden gelegentlich unter Beteiligung zahlreicher Familienmitglieder mit äußerster Brutalität auf offener Straße ausgetragen. Wiederholt rückte in der Vergangenheit die Polizei mit einem Großaufgebot an.

Berliner MoPo, 2013

Nur zufällig dieselbe Straße?