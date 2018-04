Schrecklicher Fund: Verpackte Leiche treibt an Kanufahrerin vorbei 

Kanufahrerin entdeckt verpackte Leiche in Kanal

Im Rhein-Herne-Kanal

Eine Kanufahrerin hat am Sonntag eine schreckliche Entdeckung gemacht. Eine verpackte Leiche trieb im Rhein-Herne-Kanal in Oberhausen an ihr vorbei. Die Mordkommission ermittelt. Noch ist vieles unklar.