Schrottsammler macht Fehler auf Baustelle - dann kam die Feuerwehr

Missverständnis mit Folgen: Ein Schrotthändler hat auf einer Baustelle in Wiesbaden aus Versehen eine intakte Gasleitung demontiert und so einen Brand verursacht.

Wiesbaden - Das ausströmende Gas entzündete sich am Montag wegen des Funkenflugs und der Hitze umgehend, wie die Feuerwehr mitteilte. Eine sogenannte Deckenschalung in dem Gebäude, das noch im Bau war, ging in Flammen auf. Mit Hilfe des Hausmeisters konnte der Gashahn abgedreht werden. Einsatzkräfte löschten das Feuer. Verletzt wurde niemand. Eigentlich sollte der Schrotthändler in dem Gebäude eine andere Leitung demontieren. Durch das Missverständnis entstanden rund 6000 Euro Schaden.

dpa