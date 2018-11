Schüsse auf 42-Jährigen in Hamburg: Mann stürzt mitten auf der Straße aus Geländewagen

Mitten auf der Wandsbeker Chaussee in Eilbek ist ein Mann aus einem Geländewagen gestürzt. Er erlitt zuvor einen Bauchschuss. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Hamburg - Ein Mann ist am Freitag in Hamburg angeschossen und schwer verletzt worden. Der 42-Jährige habe eine Schusswunde im Bauch erlitten, teilte die Polizei mit. „Es gibt zur Stunde keine neuen Erkenntnisse“, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstagmorgen. Ein 42-Jähriger hatte am Freitagabend einen Bauchschuss erlitten und war mitten auf der Wandsbeker Chaussee in Eilbek aus einem Geländewagen gestürzt.

Die Männer fuhren anschließend mit einem Geländewagen stadteinwärts. An einer Kreuzung hielten sie neben einem Rettungswagen an und baten um Hilfe. Die Sanitäter alarmierten einen Notarzt.Wie die Polizei mitteilte, war das Opfer laut zwei Begleitern angeschossen worden. Eine Fahndung wurde eingeleitet, zwischenzeitlich waren mindestens drei Dutzend Streifenwagen im Einsatz. Das Opfer kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Der Geländewagen wurde von den Ermittlern beschlagnahmt.

Die Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar. Die Mordkommission leitete Ermittlungen ein. Die Fahndung nach dem oder den Tätern verlief zunächst erfolglos. An dem Polizeieinsatz beteiligten sich zwischenzeitlich mehr als 35 Streifenwagen. Die Hamburger Polizei bat Zeugen um Hinweise.

AFP/dpa