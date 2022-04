Schüsse in Sacramento - sechs Tote in Kalifornien

Zwei Polizisten stehen neben einer Straßensperre, die errichtet wurde, nachdem einen Block entfernt mehrere Menschen erschossen worden waren. © Rich Pedroncelli/AP/dpa

In der kalifornischen Hauptstadt sind wieder Schüsse gefallen. Mindestens sechs Menschen sind dabei ums Leben gekommen.

Washington - In der Stadt Sacramento im US-Bundesstaat Kalifornien sind mindestens sechs Menschen erschossen worden. Zehn weitere Menschen seien verletzt worden, sagte Sacramentos Polizeichefin Kathy Lester.

Gegen 2.00 Uhr in der Nacht zu Sonntag sei die Polizei wegen Schüssen in der Innenstadt gerufen worden. Die Sicherheitskräfte hätten eine Menschenmenge und mehrere Opfer vorgefunden. Man suche nach Verdächtigen und bitte die Öffentlichkeit um Informationen.

Zum Hintergrund der Tat und zu näheren Einzelheiten äußerte sie sich nicht. Vor gut einem Monat hatte ein Mann in einer Kirche in Sacramento mindestens vier Menschen erschossen und anschließend auch sich selbst getötetWashington (dpa) - In der Stadt Sacramento im US-Bundesstaat Kalifornien sind mindestens sechs Menschen erschossen worden. Neun weitere Menschen seien verletzt worden, teilte die Polizei am frühen Sonntagmorgen (Ortszeit) mit.

Die Sicherheitskräfte riefen dazu auf, die betroffene Gegend in der Innenstadt zu meiden. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Vor gut einem Monat hatte ein Mann in einer Kirche in Sacramento mindestens vier Menschen erschossen und anschließend auch sich selbst getötet. dpa