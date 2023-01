Schüsse in London: Zwei Mädchen und vier Frauen verletzt – Polizei sucht nach Zeugen

Von: Victoria Krumbeck

Ein Beamter der Spurensicherung arbeitet in der Nähe des Tatorts. © James Manning/dpa

In London wurden sechs Menschen durch Schüsse verletzt, die aus einem Auto abgefeuert wurden. Ein Mädchen befindet sich in Lebensgefahr.

München/London – Ein siebenjähriges und zwölfjähriges Mädchen sowie vier Frauen sind am Samstag in der Hauptstadt Englands, London, durch Schüsse verletzt worden. Sie wurden per Hubschrauber und Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, teilte Scotland Yard mit. Das siebenjährige Mädchen kämpft noch um ihr Leben. Die anderen Frauen seien in keinem lebensbedrohlichen Zustand. Die Polizei ermittelt.

Schüsse in London: Zwei Kinder und vier Frauen verletzt – Ein Mädchen in Lebensgefahr

Der Vorfall soll sich den Angaben zufolge in der Nähe einer Kirche nahe dem Bahnhof Euston ereignet haben. Zu diesem Zeitpunkt fand in der Kirche eine Trauerfeier statt. Um 13.29 Uhr wurde die Polizei über eine Schießerei informiert. Die Schüsse wurden ersten Erkenntnissen zufolge aus einem fahrenden Auto abgefeuert, das sich anschließend entfernte, hieß es in der Mitteilung der Polizei. Drei Frauen im Alter von 48, 54 und 41 Jahren wurden in ein Krankenhaus im Londoner Zentrum gebracht. Ihr Zustand ist nicht lebensbedrohlich, doch die 48-Jährige könnte möglicherweise lebensverändernde Verletzungen davon tragen, wie die Polizei mitteilte.

Polizisten stehen in der Nähe des Tatorts. © James Manning/PA Wire/dpa

London: Schüsse aus Auto – Polizei sucht weiterhin nach Zeugen

Eine 21-jährige Frau wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht, zu ihrem Zustand ist nichts bekannt. Ein siebenjähriges Mädchen schwebt noch in Lebensgefahr. Ein weiteres Mädchen (12), das mit einer Beinverletzung ins Krankenhaus eingeliefert wurde, ist wieder entlassen. „Jede Schießerei ist inakzeptabel, aber es ist schockierend, wenn mehrere Personen, darunter zwei Kinder, mitten an einem Samstagnachmittag bei einer Schießerei verletzt werden“, sagte Superintendent Ed Wells.

Eine Untersuchung sei bereits im vollen Gange. „Die Anwohner können während des gesamten Wochenendes und in den kommenden Tagen mit einer verstärkten sichtbaren Polizeipräsenz in der Gegend rechnen, während wir diese Untersuchung vorantreiben“, so Wells. Die Polizei sucht weiterhin nach Augenzeugen. Festnahmen gab es noch keine. (vk)