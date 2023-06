Rentner erschießt Kind (11): Nachbarschaftsstreit mit tödlichem Ende

Von: Karolin Schäfer

Ein Nachbarschaftsstreit in Frankreich eskaliert. Dabei wird ein elfjähriges Mädchen getötet, ihr Vater schwer verletzt. (Symbolbild) © Jean-Philippe Ksiazek/dpa

In Frankreich nimmt ein Nachbarschaftsstreit ein tödliches Ende. Ein Rentner soll ein Kind erschossen haben, auch der Vater wird schwer durch Schüsse verletzt.

Plonevez-du-Faou – In der Bretagne im Westen Frankreichs soll am Samstagabend (10. Juni) ein elfjähriges Mädchen von ihrem Nachbarn erschossen worden sein. Ein jahrelanger Nachbarschaftsstreit war offenbar eskaliert. Auch die Eltern des Kindes wurden durch Schüsse verletzt, der Vater sogar schwer, teilte die Staatsanwaltschaft in Quimper am Sonntag (11. Juni) mit.

Nach der Gewalttat in Frankreich habe sich der mutmaßliche Schütze zunächst mit seiner Ehefrau in seinem Haus in der Ortschaft Plonevez-du-Faou verschanzt. Später wurde der 71-Jährige aus den Niederlanden von Spezialkräften der Polizei festgenommen.

Kind in Frankreich erschossen: Rentner taucht mit Waffe im Garten auf – und feuert mehrfach auf Familie

Nach ersten polizeilichen Ermittlungen soll der Rentner am Abend plötzlich mit einer Schusswaffe aufgetaucht sein. Dann soll er mehrfach auf die Familie gefeuert haben, die sich zu dieser Zeit in ihrem Garten aufhielt. Ein weiteres achtjähriges Mädchen der Familie soll laut Staatsanwaltschaft unverletzt geblieben sein, stehe allerdings unter Schock.

Polizei-Angaben zufolge soll es sich bei den Opfern um eine britische Familie handeln. Zwischen den beiden Familien habe es in Frankreich wohl seit Jahren Streit um ein Stück Land gegeben, das an die beiden Grundstücke grenzt. Die Hintergründe zu der Tat seien zunächst noch nicht bekannt, erklärte Staatsanwältin Carine Halley. Es wurden inzwischen Ermittlungen wegen vorsätzlicher Tötung eingeleitet.

