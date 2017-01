Schwarzes Model bei Lidl: Rassistische Kommentare als Reaktion

„Wir leben im Europa des 21. Jahrhunderts“

Prag - Was passiert wenn man ein schwarzes Model in einer Werbekampagne in Tschechien zeigt? Eine heftige Reaktion voller Hass. Lidl reagiert in den sozialen Netzwerken aber geschickt.

Wegen einer Werbekampagne mit einem schwarzen Model sieht sich die deutsche Supermarkt-Kette Lidl in Tschechien rassistischen Parolen ausgesetzt. Bis Freitagnachmittag erschienen auf der Facebook-Seite des Discounters Dutzende hasserfüllte Kommentare von Internet-Usern. Unter anderem war die Rede von einer „Ausrottung der weißen Rasse“ durch Multikulturalismus. Lidl Tschechien wies die Kommentare mit dem Hinweis zurück: „Wir leben im Europa des 21. Jahrhunderts, in dem Menschen verschiedener Ethnien zusammenleben.“

Den empörten Kunden gab das Unternehmen noch einen Rat: „Je mehr man von der Welt sieht, desto mehr Toleranz entwickelt man gegenüber anderen - darum stammen unsere Models aus allen Enden der Welt.“ Einige Nutzer begrüßten die Reaktion. Andere Unternehmen unterstützten Lidl bei der Aktion. Die Cider-Marke Magnetic Apple beispielsweise stellte einen eigenen Post mit einem schwarzen Model bei Facebook online.

Der Ausländeranteil liegt in Tschechien nur bei rund 4,5 Prozent. Während der Flüchtlingskrise schottete sich das Land weitgehend gegen Schutzsuchende ab. Fremdenfeindliche Gruppierungen wie der „Block gegen den Islam“ des Hochschuldozenten Martin Konvicka bekamen in den letzten Monaten verstärkt Zulauf.

