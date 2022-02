„Freedom Day“ in Schweden: Jugendliche jubeln – „Endlich das Leben leben“

Von: Franziska Schwarz

Club-Szene aus Malmö vom „Freedom Day“ der Schweden in der Corona-Pandemie © Johan Nilsson/TT/Imago

Zahlreiche Schwedinnen und Schweden haben das Fallen der Corona-Maßnahmen gefeiert. Einige Regeln gelten aber noch.

Malmö - Seit Mittwoch (9. Februar) gelten in Schweden fast keine Corona-Maßnahmen mehr. „Feiern, als sei es 2019“, hieß es in dem Land die Nacht zuvor. Viele Menschen feierten ausgiebig. Vor manchen Clubs bildeten sich um Mitternacht lange Warteschlangen, berichten dpa-Korrespondenten.

Aufnahmen aus Clubs zeigten Menschen auf Tanzflächen - eng und ohne Maske. „Endlich kann man das Leben leben und sich freier fühlen“, sagte eine 19-Jährige der Zeitung Aftonbladet in Malmö. Auch alle Beschränkungen für Restaurants und Kneipen fielen weg, ebenso Teilnehmergrenzen für Zusammenkünfte.

Urlauber aus dem Europäischen Wirtschaftsraum brauchen nun bei der Einreise auch keinen Nachweis einer Impfung, Genesung oder eines negativen Corona-Tests.

Vor einem Club in Malmö wartende Menschen machen am schwedischen „Freedom Day“ Selfies. © Johan Nilsson/AFP

„Freedom Day“: Straßenumfrage in Malmö

Schweden hatte insbesondere zu Beginn der Corona-Pandemie auf deutlich laxere Maßnahmen gesetzt als viele andere europäische Länder. So verzichtete das Land damals komplett auf Lockdowns.

„Ich habe hier noch nie meinen Impfnachweis vorgezeigt“, zitiert die Bild dazu eine 30-Jährige in den Straßen von Malmö. „Nur am Flughafen, wenn es in den Urlaub ging.“ Maske habe die Schwedin auch „fast nie“ getragen. „Wir sind es nicht gewohnt, von der Regierung gezwungen zu werden“, sagte eine weitere Passantin der Zeitung.

„Freedom Day“ und Omikron in Schweden

Ministerpräsidentin Magdalena Andersson hatte den Schritt für den jetzigen „Freedom Day“ (landläufig für das Fallen der Corona-Maßnahmen) so begründet: Verschiedene Studien hätten gezeigt, dass die Omikron-Variante des Virus „zu weniger schweren Erkrankungen“ führe.

Welche Regeln bleiben nach dem schwedischen „Freedom Day“ noch? Schrittweise soll bei der Rückkehr aus dem Homeoffice sowie vom Digital- zum Präsenzunterricht an Hochschulen gelockert. Für Ungeimpfte soll auch weiterhin die Empfehlung gelten, große Menschenansammlungen zu vermeiden.

Schweden: Neue Regeln für Corona-Tests

Die schwedische Gesundheitsbehörde will überdies die Empfehlungen für Corona-Tests ändern. Die Kapazitäten sollten auf bestimmte Gruppen ausgerichtet werden, etwa Menschen in medizinischer Behandlung und Mitarbeiter im Gesundheitswesen. Für die allgemeine Bevölkerung bestehe dagegen kein Anlass mehr, sich auf Corona testen zu lassen - auch nicht bei Symptomen.

In Schweden haben bereits mehr als 83 Prozent der Über-12-Jährigen zwei Impfdosen erhalten. Fast die Hälfte der Bevölkerung ist geboostert. Landesweit starben bislang mehr als 16.000 Menschen im Zusammenhang mit dem Erreger. (frs mit Material der dpa)