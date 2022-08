Mitten in Stockholm: Polizei entschärft Bombe in Tasche auf Festival-Gelände

Von: Christina Denk

Das Kulturfestival in Stockholm findet über die ganze Stadt verteilt statt. Auf einem der Plätze des Festivals musste die Polizei einen Sprengsatz entschärfen (hier der Platz Gustav Adolfs torg). © Imago/Fredrik Sandberg

Auf dem einem Festival in Stockholm hat die Polizei eine herrenlose Tasche gefunden. Es handelte sich um einen Sprengsatz. Die Sperrung des Geländes mitten in der Stadt dauerte bis zum Morgen.

Stockholm — Beim jährlichen Kulturfestival mit Tausenden Besuchern mitten in Stockholm ist am späten Sonntagabend eine Tasche mit Sprengstoff gefunden worden. Das bestätigte die Polizei in der schwedischen Hauptstadt am Montag (22. August). Nach dem Fund der Tasche hatten die Ermittler den Fundort weiträumig abgesperrt. Hunderte Menschen waren in Sicherheit gebracht worden, als am Sonntagabend auf dem Musik- und Theaterfestival im Zentrum der Hauptstadt Schwedens die Tasche entdeckt wurde. Die Besucher wurden weggeschickt.

Ein Bombenkommando rückte an, um die herrenlose Tasche mit dem mutmaßlichen Sprengstoff zu entschärfen. Der zunächst unbekannte Inhalt wurde von Beginn an als gefährlich eingestuft. Erst am Montagmorgen konnte die Sperrung des Festivalgeländes aufgehoben werden. Die Polizei ermittelt.

Sprengstofffund mitten in Stockholm: Fundort war Familientreffpunkt des Festivals

Nach dem Fund der herrenlosen Tasche am Sonntag hat die Polizei in Stockholm eine Voruntersuchung eingeleitet. „Jetzt müssen alle Komponenten untersucht werden. Erst nach den Untersuchungen am Nationalen Forensischen Zentrum können wir sagen, ob das gefährliche Objekt funktionstüchtig war“, sagte der zuständige Polizeichef Erik Åkerlund laut einer Pressemitteilung. Bislang sei niemand festgenommen worden.

Der Sprengsatz wurde im Kungsträdgården, einem öffentlichen Park in Stockholm, gefunden. Dort fand vom 17. bis 21. August ein Teil des jährlichen Kulturfestivals statt. Kungsträdgården diente als Familienbereich, wie der Veranstalter auf seiner Website mitteilte. Dort wurden für Kinder und Familien Zirkus, Tanzmusik und Theater, aber auch Bastelzelte und Bücherbusse angeboten. Woher der Sprengsatz in diesem Teil des Festivalgeländes stammt, ist noch unklar. Ein Vorfall, der nur kurz auf eine Meldung aus dem schwedischen Malmö folgt. Dort wurde am Freitag ein Mann in einem Einkaufszentrum erschossen. Der mutmaßliche Täter ist 15 Jahre alt. Die Details dazu im Video:

