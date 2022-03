Umstrittener schwedischer Chef-Epidemiologe wechselt zur WHO

Von: Max Darga

Teilen

(Archivbild) Schwedischer Staatsepidemiologe Anders Tegnell © dpa/Folkhälsomyndigheten

In der Corona-Pandemie war Epidemiologe Andre Tegnell mit für den schwedischen Sonderweg verantwortlich. Nun wechselt er zur WHO.

Schweden - Es geht um den umstrittenen schwedischen Chef-Epidemiologen Anders Tegnell. Dieser wechselt auf eine hochrangige Position bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Dort soll der 65-Jährige als „führender Experte in einem neuen WHO-Team die Zusammenarbeit mit dem UN-Kinderhilfswerk Unicef und der internationalen Impfallianz Gavi koordinieren“. Das teilte die zentrale schwedische Gesundheitsbehörde am Mittwoch mit. Zu seinen Aufgaben gehöre demnach, Impfstoffe gegen das Coronavirus für Länder weltweit verfügbar zu machen.

Tegnell trägt die Verantwortung für den sogenannten schwedischen Sonderweg in der Corona-Pandemie. Im Gegensatz zu zahlreichen Ländern wurde in Schweden nie ein Lockdown verhängt. Auch auf andere rigorose Maßnahmen verzichtete Tegnell. So gilt auch bis auf wenige Ausnahmen keine Maskenpflicht.

Schwedischer Chef-Epidemiologe geht zur WHO: Debatte um laxe Maßnahmen unter seiner Leitung

Auch wenn der schwedische Sonderweg oft als Beispiel, dass es auch ohne Maßnahmen geht, verwendet wird, bietet er Angriffsfläche für Kritik - die sich naturgemäß auch an Tegnell richtet. So bestritt er wiederholt, dass er eine sogenannte Herdenimmunität durch massenhafte Infektionen in der Bevölkerung anstrebe.

In Schweden wurden bislang etwa 17.000 Todesopfer im Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet. Deutlich mehr als in Norwegen oder Finnland, welche Schwedens Nachbarländer sind. Tegnell vertrat die Annahme, dass härtere Maßnahmen nicht effektiv genug seien und ihr Einsatz deswegen nicht zu rechtfertigen seien.

Aktuell sorgt eine neuer Ableger der Omikron-Variante des Coronavirus für Schlagzeilen. Doch wie gefährlich ist der Omikron-Subtyp BA.2 ?(mda) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.