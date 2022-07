Alpen-Drama jetzt traurige Gewissheit: SUV aus 182 Metern Tiefe geborgen – ein Todesopfer

Von: Patrick Huljina

Am Sonntag durchbrach das Unfall-Auto ein Straßengeländer und stürzte rund 45 Meter tief in den Vierwaldstättersee. © Urs Flueeler/dpa

Am vergangenen Sonntag versank ein Auto im Vierwaldstättersee in der Schweiz. Die Bergung gestaltete sich schwierig. Nun herrscht traurige Gewissheit.

Brunnen - Das Drama in den Schweizer Voralpen ereignete sich bereits am vergangenen Sonntag (24. Juli). Gegen Mittag kollidierte ein Auto in der Ortschaft Brunnen aus ungeklärten Gründen mit einer Felswand, schleuderte über die Gegenfahrbahn und durchbrach anschließend das Straßengeländer. „In der Folge stürzte das Fahrzeug rund 45 Meter in die Tiefe und versank im Vierwaldstättersee“, erklärte die Kantonspolizei Schwyz in einer Pressemitteilung.

Alpen-Drama in der Schweiz: Unfall-Auto versinkt im Vierwaldstättersee

Der See liegt in der Schweiz am Alpenrand in den Kantonen Schwyz, Uri, Luzern und Unterwalden und ist sowohl bei Einheimischen als auch Touristen beliebt. Der Unfall am Sonntag ereignete sich auf der Axenstraße. Sie verbindet die Ortschaften Brunnen und Flüelen und verläuft entlang des östlichen Seeufers. Am Streckenabschnitt des Unglücks bei Wolfsprung ragt auf einer Seite der Fahrbahn eine senkrechte Felswand in den Himmel, auf der anderen Seite geht es steil nach unten in Richtung Wasser.

Die Suche nach dem Fahrzeugwrack und möglichen Insassen gestaltete sich trotz eines Großaufgebots an Einsatzkräften schwierig. Zunächst konnten weder der Wagen noch Personen geortet werden. Spezialisten der Kantonspolizei Zürich suchten zusammen mit der Seepolizei der Kantonspolizei Schwyz den Grund des Vierwaldstädtersees nach Objekten ab. Am Mittwochnachmittag (27. Juli) veröffentlichte die Schweizer Polizei schließlich eine weitere Meldung: Das versunkene Auto konnte nach drei Tagen geborgen werden.

Spezialisten der Kantonspolizei Zürich suchten mit einem Unterwassersuchgerät nach dem Fahrzeug und möglichen Opfern. © Urs Flueeler/dpa

Traurige Gewissheit: SUV aus 182 Metern Tiefe geborgen – ein Todesopfer

Mithilfe von zwei Kranschiffen wurde der SUV aus 182 Metern Tiefe des Vierwaldstättersees in Richtung Wasseroberfläche gehoben. „Wenige Meter unter der Oberfläche machten Taucher der Kantonspolizei Schwyz weitere Sicherungsarbeiten am Unfallfahrzeug“, hieß es in der Mitteilung der Polizei weiter.

Danach herrschte traurige Gewissheit. Die Einsatzkräfte entdeckten im Unfallwagen ein Todesopfer. Die Leiche wurde aus dem Fahrzeug geborgen und zur Klärung der Todesursache und Identitätsfeststellung in das Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich gebracht, erklärte die Polizei. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen gehe man davon aus, dass das Todesopfer zum Unfallzeitpunkt alleine unterwegs war.

Der Unfallwagen wurde „an einem geschützten Ort aus dem Wasser gehoben.“ Bislang war wenig zu dem verunglückten Fahrzeug bekannt. Die Ermittler teilten lediglich mit, dass das Auto ein Züricher Kennzeichen habe. Die veröffentlichten Bilder nach der Bergung aus dem Vierwaldstättersee zeigen einen völlig ramponierten dunklen SUV. Laut Bild soll es sich um einen BMW aus der X-Baureihe handeln. (ph)