Unglück in den Alpen: 14-jähriger Wanderer stürzt 100 Meter tief - und reißt Kollegen mit

Von: Richard Strobl

Das obere Blenio-Tal. In der Region stürzte ein 14-Jähriger in den Tod. © IMAGO / agefotostock

Bei einem tragischen Unglück in der Schweiz ist ein 14-jähriger Wanderer ums Leben gekommen. Zwei weitere Jugendliche wurden verletzt.

Aquarossa - Im malerisch gelegenen Tessin, im italienischsprachigen Süden der Schweiz, ist es am Sonntag zu einem folgenschweren Wander-Unglück gekommen. Ein 14-Jähriger kam dabei ums Leben. Zwei weitere Jugendliche wurden verletzt.

Nach Angaben der Schweizer Kantonspolizei ereignete sich der Unfall im Tessiner Bleniotal. Ein italienischer Jugendlicher (14), der offenbar mit einer Gruppe auf einer Wandertour war, stürzte nach ersten Erkenntnissen und fiel knapp 100 Meter tief. Er starb bei dem Unglück.

Bei seinem Sturz soll er nach Angaben der Schweizer Zeitung Blick einen anderen 14-Jährigen aus der Gruppe mitgerissen haben, indem er bei seinem Sturz gegen ihn krachte. Der zweite Jugendliche fiel demnach weiter unten in einen Bach und überlebte. Ein dritter Jugendlicher, der aus der Schweiz stammt, versuchte den beiden Gestürzten offenbar zu helfen. Doch auch er stürzte bei seinem Rettungsversuch und verletzte sich. Beide Jugendlichen sind dem Bericht nach anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Sie schweben in Lebensgefahr.

Die Gruppe der beiden gestürzten Italiener bestand nach Blick-Angaben aus knapp 20 Personen. Darunter waren auch Erwachsene, die die Jugendlichen begleiteten. Sie seien auf dem Weg zwischen dem Pian Geirett und der Scaletta-Hütte gewesen. Nach Polizei-Angaben ist der Weg an der Absturz-Stelle nicht besonders schwierig, allerdings über weite Teile sehr exponiert gelegen.

