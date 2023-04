Schweiz: Ganzer Hang rutscht immer schneller ab – Bergdorf vor der Evakuierung

Von: Nadja Zinsmeister

Bergrutsch in der Schweiz: Der Gemeinde Brienz/Brinzauls droht in den nächsten Monaten eine Evakuierung. © panthertubi/IMAGO

Ein kleiner Ort im Schweizer Kanton Graubünden bereitet sich auf eine Evakuierung vor. Das Dorf liegt an einem Berghang – und droht, abzurutschen.

Brienz – In einem Bergdorf in den Schweizer Bergen ist die Lage angespannt. Die Gemeinde Brienz/Brinzauls befindet sich im Albulatal im Kanton Graubünden auf einer Höhe von rund 1.150 Metern und bereitet sich jetzt auf eine Evakuierung vor. Die Gefahr ist zwar seit Jahren in der Schweiz als „Brienzer Rutsch“ bekannt, doch die Bergtrasse rutscht immer schneller ab. „In den vergangenen 100 Jahren bewegte sich Brienz/Brinzauls jeweils wenige Zentimeter pro Jahr“, teilt die Gemeinde Albula/Alvra mit. Die sogenannte Rutschung gehört demnach zu den größten der Schweiz. Seit einigen Jahren nimmt das Tempo der Hangbewegung zu. „Aktuell beträgt die Bewegung rund einen Meter pro Jahr.“ Im vergangenen Jahr waren es dem Kanton Graubünden zufolge knapp 135 Zentimeter gewesen.

Schweizer Berghang droht, abzurutschen: Gemeinde bereitet sich auf Evakuierung vor

Nun befürchtet die Gemeinde, dass ab dem Frühsommer ein Teilbereich des Berges, der über dem Dorf liegt, aufgrund der zunehmenden Geschwindigkeit abstürzen könnte. Die Bewohner müssen sich deshalb darauf einstellen, das Dorf bis Ende 2023 zu evakuieren. Über die Pläne und Sicherheitsmaßnahmen würden die Bewohner kurz nach Ostern informiert werden, heißt es weiter in einer Mitteilung. Das Dorf hat eigenen Angaben zufolge knapp 100 Einwohner und während der Feriensaison bis zu 200 Touristen.

Durch den ständigen Rutsch des Dorfes in der Schweiz waren in den letzten Jahren bereits Risse und kleinere Schäden in Gebäuden entstanden. Es wird weiterhin versucht, eine Evakuierung zu vermeiden, indem unter dem Dorf ein Stollen gegraben wurde, der das Gebiet entwässern sollte. Das Projekt sei vielversprechend, befinde sich aber noch in einer Testphase. (nz)