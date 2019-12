Ein Hirsch wurde in der Schweiz zur Bedrohung. Deshalb musste er geschossen werden. Danach machten die Experten einen schockierenden Fund in seinem Magen.

Arosa - In der Schweiz ist ein Hirsch erlegt worden, der sechs Kilogramm Plastik im Magen hatte. Bei der Untersuchung des Kadavers seien Plastikhandschuhe, Schnüre und Vogelfutternetze entdeckt worden. Der Fund schockiert. Doch die grusligen Überreste waren zum Teil schon jahrelang im Körper des Tieres gewesen, wie das Amt für Jagd und Fischerei in Graubünden (Schweiz) berichtete. Problem sei in diesem Fall nicht im Wald herumliegender Plastikmüll, betonte ein Sprecher des Amtes für Jagd und Fischerei.

Hirsch musste geschossen werden - Sicherheitsrisiko

Der Hirsch war zum Sicherheitsrisiko geworden und musste deswegen geschossen werden. Das Tier hatte sich in den Dörfern Arosa und Langwies im Kanton Graubünden an Komposthaufen und Vogelhäuschen zu schaffen gemacht, teilte das Amt für Jagd und Fischerei in Graubünden mit.

Es ist ein bekanntes Phänomen: Beim ersten Schnee locke das Nahrungsangebot etwa auf Komposthaufen oder in Vogelhäuschen Tiere in die Bergdörfer. Es sei schwierig, sie vor Plastik zu schützen, sagte Reinhard Schnidrig vom Bundesamt für Umwelt am Mittwoch im Schweizer Rundfunk SRF. Tiere würden auf der Suche nach Futter auch Plastikabfälle aufnehmen, wenn darin Nahrungsmittel verpackt waren und sie entsprechend riechen.

+ Müll im Hirsch: Plastik haben die Bündner Behörden im Magen eines Hirsches entdeckt. © Amt für Jagd und Fischerei Graubünden/dpa

Falsche Tierliebe oder Nachlässigkeit können fatale Folgen für das Wild haben. Es sei wichtig, organische Abfälle vor Wildtieren zu schützen, vor Hirschen und Rehen, aber vor allem auch vor Bären und Wölfen, sagte Schnidrig. „Deckt organische Abfälle zu, stellt diese Komposthaufen so in eure Gärten, dass sie eben nicht von Wildtieren angegangen werden können“, meinte er.

