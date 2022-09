Jagd-Safaris in den Alpen: Trotz Verbot werben Amerikaner sogar mit Fotos

Von: Ines Baur

Ein amerikanischer Jagd-Veranstalter bewirbt die Steinbockjagd in der Schweiz – obwohl der Abschuss der Tiere durch ausländische Jäger verboten ist (Symbolfoto). © IMAGO / blickwinkel

Im Wallis ist die Trophäenjagd auf Steinböcke für ausländische Jäger verboten. Doch einige amerikanische Jagd-Anbieter bewerben Jagd-Safaris auf die Tiere. Und es soll auch Abschüsse geben.

Zermatt/München - Ein Mann mit einem erlegten Steinbock vor einer Bergkulisse. Das zeigt das Foto auf der Seite eines amerikanischen Anbieters für Jagdreisen. Er preist die Schweiz als das Land, an das man bei den europäischen Alpen, Steinböcken und Gämsen denke. Er erwähnt auch, dass der Erhalt einer Jagdlizenz „ziemlich kompliziert“ sei. Weiterer Haken an der Sache: Die Berge im Hintergrund - Castor, Pollux und Breithorn - ließen keine Zweifel aufkommen, dass es sich um den Nobel-Ferienort Zermatt handle, schreibt die Basler Sonntagszeitung. Und hier sind Steinbock-Abschüsse durch Personen aus dem Ausland seit gut zwei Jahren verboten.

Verbotene Steinbock-Jagd im Wallis - 25.000 Franken für einen Abschuss

Auslöser für das Verbot war damals ein Beitrag des Westschweizer Fernsehens RTS, so das SFR. Ein Team hatte publik gemacht, wie vermögende Ausländer im Wallis auf Steinbock-Trophäenjagd gehen. Je länger die Hörner, desto höher der Preis. Manche Jäger bezahlten bis zu 25.000 Franken für einen Abschuss. Der Beitrag hätte eine große Polemik zur Folge gehabt. Eine Petition, die ein Verbot der Trophäenjagd forderte, wurde von rund 70.000 Personen unterzeichnet. Mittlerweile dürfen nur noch Personen mit Wohnsitz im Kanton Wallis oder solche mit einem Walliser Jagdpatent das sogenannte Steinwild erlegen. Neuausrichtungen zur Jagd sorgen auch in Deutschland immer wieder für Debatten.

Verbotene Steinbock-Jagd: Behörden können Werbung schlecht verbieten

Die Walliser Behörden erklären, gegenüber blick.ch, ihnen seien die Hände gebunden. Man könne Jagd-Anbietern nicht vorschreiben, was sie auf ihren Seiten bewerben. Und auch wenn grundsätzlich Personen aus dem Ausland keine Abschüsse mehr durchführen können, sei das Problem, dass sich nicht alle daran hielten. Immer wieder würden Walliser Wildhüter vor Gericht angeklagt und verurteilt würden, erklärte die Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere auf Anfrage der Zeitung. Denn die nähmen es mit dem Gesetz nicht immer so genau. Vor einem Jahr etwa hätte ein amerikanischer Jäger einen Film zu seinem Steinbockabschuss nahe St. Maurice im Wallis veröffentlicht.

Verbotene Steinbockjagd im Wallis - Regulation der Tiere ist notwendig

Die Regulation der Tiere in den Walliser Alpen ist notwendig. Heute leben dort rund 6000 Steinböcke. Jedes Jahr werden einige hundert Tiere geschossen. Die Steinböcke haben so gut wie keine natürlichen Feinde. So solle einerseits verhindert werden, dass sich Krankheiten im Tierbestand ausbreiten. Andererseits müssen Verbiss-Schäden in Grenzen gehalten werden. Der Kanton erstellt daher jährlich einen Abschussplan zur Regulation, den das Bundesamt für Umwelt (Bafu) genehmigen muss.

Steinbock-Jagd auch für ausländische Jäger möglich machen - doch keine Safaris mehr

Wenn man die Steinbock-Bestände also ohnehin regulieren müsse und ausländische Jäger bereit seien, dafür viel Geld zu bezahlen, dann könne der Kanton damit doch willkommene Einnahmen generieren, sagt Nicolas Bourquin. Der Chef der Dienststelle für die Jagd, Fischerei und Wildtiere stellt jedoch gegenüber dem SFR klar: «So wie früher darf es nicht mehr ablaufen. Wenn wir das wieder machen würden, dann nicht mehr über Reiseveranstalter, die ‹Steinbock-Safaris› anbieten.“ In dem Fall würde der Kontakt direkt zwischen dem ausländischen Jäger und dem Kanton stattfinden. Und Abschüsse somit nach ethischen Richtlinien erfolgen.