Unglaubliche Rettungsaktion: Urlauber rufen „Echo“ ins Tal und hören plötzlich Hilferufe

Von: Martina Lippl

Teilen

Frau verirrt sich im Nebel und überlebt Lawine: Nach einer Nacht im Freien steht sie auf einem Felsvorsprung in der Nähe eines Stausees. © Polizei/Air Zermatt

Es ist ein unglaubliches Happy End. Bei einem Spaziergang ruft eine Urlauberin zum Spaß ein Echo ins Tal. Es ist ein Ruf mit Folgen.

Sitten - Ein Drama hat sich in der Schweiz im Wallis abgespielt. Durch Zufall konnte ein Ehepaar einen entscheidenden Hinweis geben. Die Tierliebhaber folgten einer Fuchsspur im frischen Schnee. In der Nähe eines Staudamms ruft die Frau „Echo“ ins Tal. Dann kommt etwas völlig Unerwartetes zurück. „Denn auf das Echo kam ein Hilfe-Schrei zurück“, erzählt Mark Armitage im Blick.ch.

Seine Frau Petra und er hätten dann immer wieder Hilferufe gehört. „Nach dem zweiten oder dritten Mal war uns klar, dass es kein Witz ist. Dann sind wir gerannt!“

Spaziergängerin ruft aus Spaß „Echo“ ins Tal

Die Hilferufe kamen von einer Frau, die auf einem Felsvorsprung in der Nähe eines Stausees stand. Die Urlauber hörten die Rufe gegen 10.20 Uhr im Bereich der Staumauer um den Stausee „Gebidum“, teilt die Kantonspolizei Wallis mit. Es ist die unglaubliche Geschichte einer Rettungsaktion.

Schweiz: Frau verirrt sich im Nebel und überlebt Lawine - Suchaktion muss in der Nacht abgebrochen werden

Rettungsspezialisten waren zu diesem Zeitpunkt schon seit Stunden mit Suchhunden und auch mit Helikoptern in dem Gebiet unterwegs. Mit Hochdruck suchten sie nach einer vermissten Frau. Der Helikopter der Kantonspolizei Zürich versuchte das Handy der Vermissten zu orten, doch vergeblich.

Unglaubliche Rettungsaktion in der Schweiz: Vermisste 36-Jährige durch Zufall im Bereich des Stausees „Gebidum“ entdeckt. © Kantonspolizei Wallis/ Screenshot Googlemaps

Suche nach 36-jähriger Frau - Rettungsspezialisten brechen Suche in der Nacht ab

Die 36-jährige Frau galt seit Montagabend vermisst. Auf dem Rückweg von ihrer Arbeit im Gebiet des Aletschbords von der Belalp nach Blatten vom Weg ab. Weil sie nicht nach Hause kam, alarmierte ihr Partner die Polizei. Eine großangelegte Suchaktion startete noch in der Nacht gegen 21.30 Uhr. Einsatzkräfte der Rettungsstation Blatten-Belalp sowie Hundeführer suchten das Gebiet nach der Vermissten ab. Die Witterungs- und Sichtverhältnisse erschwerten dabei die Suche im unwegsamen Gelände, wobei der Einsatz eines Helikopters nicht möglich war, teilt die Kantonspolizei mit. In der Nacht musste auch die Suche zu Fuß abgebrochen werden. Dank der Urlauber konnte sie nun gefunden werden.

Rettungsaktion in der Schweiz: Frau befreit sich aus Lawine und muss Nacht im Freien verbringen

„Die Vermisste hatte eine turbulente Nacht hinter sich“, teilt die Polizei mit. Die Frau verirrte sich am Montagabend im dichten Nebel, kam dann in eine Lawine, aus der sie sich unverletzt befreien konnte. Verirrt suchte sie nach einem sicheren Weg, doch dabei stürzte sie einen Abhang hinunter. Die Nacht musste die 36-Jährige im Freien verbringen. Auf einem Felsvorsprung in der Nähe der Staumauer des Gebidem-Stausees, rief sie dann um Hilfe.

Ein Rettungshelikopter der Air Zermatt konnte die Frau am Dienstagmittag per Longline vom Felsvorsprung bergen und ins Krankenhaus fliegen. Die Frau sei stark unterkühlt, aber nur leicht verletzt. (ml)

Eine außergewöhnliche Rettungsaktion in Österreich sorgte für Aufsehen. Die Lage war für zwei Männer brenzlig. Dazu hatten die beiden noch einen Dreijährigen dabei.