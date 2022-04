Schweiz: Versuchte Festnahme endet mit zwei Toten – entführter Impfchef äußert sich erstmals

Im Zuge einer geplanten Verhaftung ist es in Wallisellen im Kanton Zürich zu einem Schusswechsel gekommen. Zwei Menschen starben.

Zürich - Am vergangenen Mittwoch (6. April) kam es, wie Blick berichtet, im schweizerischen Wallisellen zu einem blutigen Polizeieinsatz. Die Spezialeinheit „Diamant“ wollte gegen 20 Uhr einen 38-jährigen Deutschen verhaften, der am 31. März diesen Jahres den schweizerischen Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen (EKIF), Christoph Berger (59), entführt hatte.

Schweiz: Entführungsopfer Berger spricht über Hintergründe

Die Entführung Bergers erschien in Anbetracht dessen Position primär als pandemiebezogene Tat. Berger, der in der Schweiz als „Impf-Papst“ betitelt wird, hatte nämlich sowohl in der Szene der Impfgegner, als auch der gegenteiligen Fraktion diverse Kritiker, die ihn unter anderem auf der Social-Media-Plattform Twitter unter dem Hashtag „BergerMussWeg“ heftig attackierten. Der 59-Jährige ließ Blick gegenüber nun aber via einer Agenturmeldung verlauten, dass Grund der Tat „einzig wirtschaftliche Interessen“ des Entführers gewesen seien.

Entführungsopfer Christoph Berger (59). (Archivbild) © Peter Klaunzer picture alliance/dpa/KEYSTONE

Etwa eine Stunde lang befand sich Berger im Gewahrsam des Täters. „Er hat mich in dieser Zeit mit der Forderung eines substanziellen Geldbetrags konfrontiert. Diese Forderung hat er mit Drohungen verknüpft, was passieren könnte, wenn ich der Forderung nicht innert der von ihm genannten Frist nachkäme“, so der 59-Jährige. Berger, der nach Zusicherung der Zahlung vom Entführer wieder freigelassen wurde habe sich „danach sofort mit der Kantonspolizei in Verbindung gesetzt“.

Schweiz: Versuchte Festnahme endet mit zwei Toten

Im Rahmen der intendierten Verhaftung wollten die Schweizer Beamten den Täter daraufhin am vergangenen Mittwochabend in der Tiefgarage seines Wohnblocks im Kanton Zürich stellen. Doch beim Zugriff der Polizei zückte der Mann abrupt eine Waffe und schoss auf seine ihn begleitende 28-jährige Freundin. Die Polizisten eröffneten daraufhin das Feuer, wie der Tages-Anzeiger berichtet. Trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen verstarben sowohl die 28-jährige Frau, wie auch der lebensgefährlich verletzte Täter noch vor Ort.

Die Hintergründe der Tat sind unklar. Bei der Durchsuchung der Wohnräume des getöteten Entführers wurden Waffen und Munition gefunden. Der Täter trainierte, laut Blick regelmäßig mit seiner Freundin auf einem Schießstand. Bezüge des Täters zur Verschwörungsszene sind bis dato nicht hinlänglich nachgewiesen, allerdings habe der Mann sich in der Vergangenheit mehrmals kritisch geäußert.