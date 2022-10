Schweizer Bahn stellt Weltrekord auf: Kategorie musste neu benannt werden — Militär macht’s möglich

Von: Marcus Giebel

Die Schweiz ist um einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde reicher. Dank der Rhätischen Bahn, die einen fast zwei Kilometer langen Zug über die Schienen fahren ließ - mithilfe des Militärs.

München — Lang, länger, Rhätische Bahn. Das vor allem im Kanton Graubünden aktive Verkehrsunternehmen aus der Schweiz hat sich am Samstag auf den Schienen direkt ins Guinness-Buch der Rekorde gefahren. Denn zu den 175-Jahr-Feierlichkeiten der Schweizer Bahnen (SBB) startete die Rhätische Bahn (RhB) den „längsten Reisezug der Welt auf Schmalspur“. 1910 Meter maß das Prachtexemplar, das aus 100 Wagen - genauer gesagt: 25 aneinandergehängten vierteiligen Triebzügen - bestand.

Dieser Bandwurm-Zug legte knapp 25 Kilometer auf der „Unesco-Weltkulturerbe-Strecke Albula/Bernina von Preda bis Bergün und weiter über den Landwasserviadukt“ zurück, wie die RhB mitteilte. Die hochalpine Strecke gilt als eine der spektakulärsten Routen auf der Welt, führt über zahllose Brücken und Tunnels, vorbei an malerischen Gemeinden. Insgesamt 789 Höhenmeter überwand der gigantische Zug zudem abwärts. Auch das Wetter spielte mit.

Rekordzug auf großer Fahrt: In Graubünden gelang der Rhätischen Bahn der Einzug ins Guinness-Buch der Rekorde. © Gian Ehrenzeller/picture alliance/dpa/KEYSTONE

Weltrekord durch Rhätische Bahn: 1910 Meter langer Zug fährt über legendäres Landwasserviadukt

Bereits am Freitag hatte Seyda Subasi, die Rekordrichterin des Guinness-Buchs der Rekorde, den Zug vermessen lassen. Einen Tag später ging es dann auf große - wenn auch nicht gerade lange - Fahrt.

Um 15.34 Uhr überquerte das fast zwei Kilometer messende Gefährt das legendäre Landwasserviadukt. Dabei handelt es sich um eine 120 Jahre alte Brücke aus Kalkdolomit mit sechs Bögen, die in einer Kurve über das Landwassertal führt. Das Viadukt misst in der Länge 140 Meter, ist 65 Meter hoch und gilt als eines der berühmtesten und viel fotografierten Wahrzeichen Graubündens und der RhB.

Darauf entstanden bei Sonnenschein in herbstlicher Landschaft spektakuläre Bilder, denn an einigen Stellen fuhren die vorderen Triebzüge direkt unter den hinteren durch, die noch eine Kehre hinter sich bringen mussten. So wirkte der Zug wie eine Schlange, die sich auf den Schienen entlang wand.

Schweizer Bahn stellt Weltrekord auf: Lokführer kommunizieren via Feldtelefon mit Kabel

Gleich sieben Lokführer waren im Einsatz, was besondere Herausforderungen mit sich brachte. Laut RhB mussten sie exakt zur gleichen Zeit beschleunigen und bremsen, um den etwa 3000 Tonnen schweren Zug genau auf Spur zu halten. Kommuniziert wurde über ein Feldtelefon mit Kabel, das vom Militär zur Verfügung gestellt wurde und vom ersten bis zum letzten Lokführer reichte. Aufgrund der vielen Tunnel hätte weder per Funk noch Handy überall gleichzeitig Empfang gewährleistet werden können.

Auf Blick TV erklärte Lokführer Christoph Benz den Ablauf der Bremsmanöver. Projektleiter Peter Klima habe im ersten Führerstand jeweils das Kommando gegeben, etwa: „Achtung: Wir bremsen jetzt mit 20 Prozent Bremsenergie. Drei, zwei, eins - BREMSEN!“

Ein Zug auf fast zwei Kilometer Länge: Die Rhätische Bahn schickte ihr Rekord-Gefährt über einen Teil der Unesco-Weltkulturerbestrecke. © Yanik Buerkli/picture alliance/dpa/KEYSTONE

Rhätische Bahn im Guinness-Buch der Rekorde: „Schweiz ist ein Eisenbahnland wie kaum ein anderes“

Vor dem Start hatte RhB-Direktor Renato Fasciati gesagt: „Die Schweiz ist ein Eisenbahnland wie kaum ein anderes.“ Und: „Mit diesem Weltrekordversuch will die RhB mit ihren Partnern ihren Beitrag leisten und eine Pioniertat realisieren, die es so noch nie zu sehen gab.“ Die eingesetzten 25 Flügeltriebzüge des neuesten Typs „Capricorn“ gehören „im Zuge der größten Rollmaterialbeschaffung ihrer Geschichte“ bis 2024 der RhB, das Unternehmen aus dem Jahr 1889 erhofft sich „einen großen Modernisierungsschub“.

Laut der RhB gab es noch nie einen längeren Reisezug. Dennoch habe beim Rekord der Zusatz „auf Schmalspur“ verwendet werden müssen, weil in der Kategorie „längster Personenzug“ eine Bedingung gewesen wäre, dass nur eine Zugmaschine die Waggons zieht. „Da unsere Weltrekord-Komposition mit 25 vierteiligen Triebzügen nicht mit einem lokbespannten Zug mit angehängten Wagen vergleichbar ist, findet der Rekord in einer neuen Kategorie statt: Längster Reisezug der Welt auf Schmalspur“, erklärte Yvonne Dünser von der RhB der Deutschen Presse-Agentur (dpa). (mg/dpa)

