Schweres Erdbeben erschüttert Marokko – So können Sie helfen

Von: Robin Dittrich

Bei einem schweren Erdbeben in Marokko starben bislang über 2900 Menschen. 100.000 Kinder sollen von dem Beben betroffen sein. So können Sie helfen.

München – Am Abend des 8. September kam es in Marokko zu einem Erdbeben der Stärke 6,8. In den verwüsteten Bergdörfern Marokkos besteht nach wenigen Tagen kaum noch Hoffnung auf Überlebende. Anwohner sowie Rettungstrupps und ausländische Spezialisten kämpfen sich bis zur Erschöpfung durch die Trümmer. Ein Einsatzleiter eines britischen Hilfstrupps warnte vor einem steigenden Risiko von Krankheiten, wenn sich die Hilfe weiter verzögere.

Ein kleines Kind steht inmitten der vom schweren Erdbeben zerstörten Häuser in Marokko. Über 100.000 Kinder sollen betroffen sein. © Mosa‘ab Elshamy/dpa

Von den Folgen des Erdbebens sind nach Informationen des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen (UNICEF) rund 100.000 Kinder betroffen. Über 2900 Tote wurden bislang gezählt, dazu gebe es mindestens 5530 Verletzte. Das Erdbeben zerstörte in den am stärksten betroffenen Regionen tausende Häuser, dadurch sind vor allem Familien obdachlos geworden und müssen die kalten Nächte im Freien verbringen. Hilfsorganisationen rufen deshalb zu Spenden auf. Dadurch kann die Bevölkerung mit Lebensmitteln, Decken und medizinischen Utensilien versorgt werden.

Schweres Erdbeben in Marokko: Spenden – So können Sie Betroffenen helfen

UNICEF

IBAN: DE57 3702 0500 0000 3000 00

BIC: BFSWDE33XXX

Stichwort: Erdbeben Marokko

IBAN: DE57 3702 0500 0000 3000 00 BIC: BFSWDE33XXX UNICEF setzt sich in Marokko seit vielen Jahren für die Grundversorgung von Kindern ein, insbesondere in den Bereichen Gesundheitsversorgung, Ernährung, Bildung sowie Kinderschutz.

Deutsches Rotes Kreuz e.V

IBAN: DE63 3702 0500 0005 0233 07

BIC: BFSWDE33XXX

Stichwort: Erdbeben Marokko

IBAN: DE63 3702 0500 0005 0233 07 BIC: BFSWDE33XXX Das Deutsche Rote Kreuz – als langjähriger Partner des Marokkanischen Roten Halbmonds (MRH) – stimmt mögliche Hilfsmaßnahmen aktuell unter Hochdruck gemeinsam mit unseren Partnern in der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung vor Ort ab, um die bereits angelaufenen Soforthilfemaßnahmen so zielgerichtet wie möglich zu unterstützen.

Caritas international

IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02

BIC: BFSWDE33KRL

Stichwort: Nothilfe nach Erdbeben in Marokko

IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02 BIC: BFSWDE33KRL Caritas international ist das weltweit aktive Not- und Katastrophenhilfswerk des Deutschen Caritasverbandes.

Action Medeor

IBAN: DE78320500000000009993

BIC: SPKRDE33

Stichwort: Nothilfe Erdbeben Marokko

IBAN: DE78320500000000009993 BIC: SPKRDE33 Als Notapotheke der Welt setzt action medeor sich für die Gesundheit von Menschen weltweit ein.

Ärzte der Welt e.V.

IBAN: DE06 1203 0000 1004 3336 60

BIC: BYLADEM1001

Stichwort: Not- und Krisenhilfe Marokko

IBAN: DE06 1203 0000 1004 3336 60 BIC: BYLADEM1001 Ärzte der Welt ist die deutsche Sektion der internationalen humanitären Organisation Médecins du Monde/Doctors of the World. Das Netzwerk arbeitet im Verbund und setzt sich dafür ein, dass alle Menschen weltweit und in Deutschland ihr Recht auf Gesundheit geltend machen können.