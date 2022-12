Schwerhörigkeitsepidemie: WHO warnt vor Hörverlust bei einer Milliarde junger Menschen

Von: Stefanie Fischhaber

Konzerte schaden dem Gehör extrem. Die WHO warnt vor einer Schwerhörigkeitsepidemie bei jungen Generationen. (Symbolbild) © Imago/Gonzales Photo/Erling Brodersen

Gerade die junge Generation tendiert dazu, häufig zu laute Musik zu hören. Die WHO warnt nun vor langfristigen Schäden. Milliarden junge Menschen sind von Schwerhörigkeit bedroht.

Charleston - Es mag zwar dem Klischee des genervten Teenagers entsprechen, doch gerade bei jungen Erwachsenen sind Kopfhörer sehr beliebt. Ob in der Bahn, zu Hause oder auf dem Fußweg, überall sieht man Jugendliche mit Kopfhörerin in den Ohren. Doch die Nutzung von Kopfhörern kann schwerwiegende Folgen haben. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt vor einer lärmbedingten Schwerhörigkeitsepidemie, wenn die heutigen jungen Generationen die Lebensmitte erreichen.

Studien belegen: Junge Erwachsene hören zu laut Musik

Viele Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene hörten täglich mehrere Stunden Musik in einer Lautstärke, die empfohlene Grenzwerte deutlich überschreite, warnen Forscher im „Journal of the Acoustical Society of America“. Auch die Fachzeitschrift „BMJ Global Health“ veröffentlichte eine Analyse, laut der besonders Teenager viel zu lange und zu laute Musik durch Kopfhörer hören.

Die Autorinnen von der Medical University of South Carolina warnen, dass mehr als eine Milliarde junge Menschen potenziell von Hörverlust bedroht sind. Neben der Nutzung von Kopfhörern spielt auch der Besuch lauter Musikveranstaltungen eine Rolle spielt. Umso dringender sei es, Maßnahmen zum Schutz des Gehörs in den Vordergrund zu stellen. Hörschäden können aber auch durch Krankheiten entstehen: So kann sich eine Corona-Infektion auch auf das Gehör auswirken.

WHO schlägt Alarm: 2,5 Milliarden Menschen von Hörschäden bedroht

Auch die WHO schlug bereits Alarm: In ihrem „World Report on Hearing“ wies sie darauf hin, dass weltweit 1,6 Milliarden Menschen in ihrem Hören eingeschränkt seien (davon 430 Millionen in schwerem Ausmaß). Bis zum Jahr 2050 könnte diese Zahl auf rund 2,5 Milliarden steigen, wenn der Prävention von Hörverlust keine Priorität eingeräumt werde.

Wie der Bundesverband der Hörsysteme-Industrie (BVHI) mitteilte, leben derzeit rund zehn Millionen Menschen mit einer Schwerhörigkeit in Deutschland. Eine unversorgte Hörminderung habe in jeder Lebensphase schwerwiegende Konsequenzen, so der Verband. Risiken reichen von verzögerter Sprachentwicklung in Kindheit und Jugend über soziale Isolation bis hin zu einem höheren Risiko für Arbeitslosigkeit im Erwerbsalter. Schon 2014 teilte die Bundesärztekammer mit, dass Hörstörungen durch Umwelt- und Freizeitlärm bei Kindern und Jugendlichen zunähmen.

Die Verantwortung liegt allerdings nicht nur bei den Nutzern. Richtlinien für Wiedergabegeräte und Vergnügungsstätten wie Diskotheken setzen sich häufig kaum durch. So solle die Lärmbelastung den Großteil der Zeit nur etwa 80 Dezibel und weniger betragen - tatsächlich aber lassen sich die Nutzer von Kopfhörern laut der Studie der Medical University of South Carolina im Durchschnitt mit 105 Dezibel beschallen. Der durchschnittliche Schallpegel bei Vergnügungsstätten liege zwischen 104 und 112 Dezibel.

Hörschäden vorbeugen: Experten empfehlen Hörpausen

Lärmbedingte Hörschäden können ein Leben lang nicht mehr geheilt werden. Den Ohren sollten darum nach großen Lärmbelästigungen, aber auch grundsätzlich Pausen gegönnt werden, empfiehlt der Deutsche Berufsverband der Hals-Nasen-Ohrenärzte. „Von Zeit zu Zeit sollte man dem Lärm der Umwelt gezielt entgehen. Hierzu ist ein Leseabend genauso geeignet, wie ein Spaziergang in der Natur.“

Die WHO rät zur Vorbeugung, Musik über 100 Dezibel nicht länger als eine Viertelstunde am Tag zu hören. Beim Besuch von Veranstaltungen und lauten Orten sollten Ohrstöpsel getragen werden. Bei Kopfhörern solle auf aufliegende anstatt In-Ear-Modelle zurückgegriffen werden, die zudem idealerweise in der Lage sein sollten, Umgebungsgeräusche zu reduzieren. Das Noise-Cancelling erlaube, eine niedrigere Lautstärke einzustellen. Außerdem seien die meisten Smartphones mittlerweile in der Lage, bei bestimmten Kopfhörermodellen die Lautstärke einzuschätzen und zu warnen, wenn die Musik zu laut sei. (sf mit dpa)