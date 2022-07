Schwitzen zu Wochenbeginn - dann Abkühlung dank „Daniela“

Sonnenblumen stehen in der Morgensonne auf einem Feld. © Henning Kaiser/dpa

Zum Start in die neue Woche erwarten Meteologen nach Sonne am Wochenende wieder mehr Wolken und Gewitter. In der Nacht bleibt es mild.

Offenbach - In weiten Teilen Deutschlands ist zu Beginn der neuen Woche wieder Schwitzen angesagt: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet Temperaturen zwischen 31 und 36 Grad.

„Die gute Nachricht ist aber, dass die Abkühlung in Form von Schauern und kräftigen Gewittern nicht lange auf sich warten lässt“, sagte DWD-Meteorologe Marco Manitta am Sonntag voraus. Dies sei der Kaltfront des Tiefs „Daniela“ zu verdanken, die in der Nacht zum Dienstag von Nordwesten her den Südosten der Republik erreiche und für Schauer sowie teils gewittrigen Regen sorge.

Am Dienstag sei die große Hitze vorerst vorbei. Die Temperaturen erreichen der Vorhersage zufolge im Nordwesten 18 bis 25 Grad, in den übrigen Regionen 26 bis 29 Grad. Einzelne Schauer und kurze Gewitter seien immer wieder möglich, der Wind frische auf.

Für den Rest der Woche erwartet der DWD sommerlich warmes Wetter ohne größere Hitzewellen. Was weiterhin fehle, sei flächendeckender Regen. dpa