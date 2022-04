Brettspiel-Klassiker Scrabble: Gender-Neuerung sorgt für Wirbel

Von: Yasina Hipp

Teilen

Beim beliebten Scrabble gibt es eine besondere Neuerung. © picture alliance/dpa/Jens Büttner

Bei Scrabble geht es darum, spielerisch Wörter zu bilden. Mit der Einführung eines Gendersteinchens will ein Spielwarenkonzern nun ein sichtbares Zeichen in der Gesellschaft setzen.

Frankfurt am Main/München - Stündlich werden weltweit mindestens 30.000 Scrabble-Partien begonnen und rund eine Million Scrabble-Steine sollen auf dem Planeten schon verloren gegangen sein. Nicht weiter schlimm, denn dieser Verlust kann nun mit einem neuen Steinchen, zumindest zum Teil, ausgeglichen werden. Der Spielwarenkonzern Mattel überrascht nämlich passend zum 89. Geburtstag des Spiels mit einer Neuerung: Es gibt nun ein Gendersteinchen mit der Aufschrift „*IN“.

Gendern bei Scrabble als Hilfe für den täglichen Sprachgebrauch

Bei dem beliebten Brettspiel geht es ja bekanntlich darum, mit Buchstaben-Steinchen sinnvolle Worte auf der Spielfläche auszulegen und dadurch Punkte zu sammeln. Gespielt wird Scrabble mittlerweile in 121 Ländern der Welt auf 29 verschiedenen Sprachen. Sogar auf bairisch ist scrabbeln möglich. In Deutschland möchte Mattel nun mit der Neueinführung ein Zeichen für gendergerechte Sprache setzen. Mithilfe des „*IN“-Steins soll das Gendern spielerisch leichter „in den täglichen Sprachgebrauch übergehen“, so Anne Polsak, Leiterin der Unternehmenskommunikation bei Mattel Deutschland. Künftig kann also statt eines Pilots auch eine Pilot*in auf die Fläche gelegt werden, oder statt eines Forschers auch eine Forscher*in. Belohnt wird dies sogar auch noch, wie in den neuen Spielregeln festgehalten: Baut ein Spieler den neuen Stein ein, gibt es gleich zehn Punkte dafür. Das war bisher nur der Fall beim „Q“ und „Y“.

Zehn Punkte ist der Einsatz des neuen Gendersteinchens bei Scrabble wert. © Screenshot/Mattel Deutschland

Der neue Genderstein bei Scrabble: So reagiert die Netzwelt

Übrigens kann der Genderstein kostenlos bei Mattel Deutschland bestellt werden, die neu umformulierte Anleitung könne auf der Webseite heruntergeladen werden. Wenn ein Scrabble-Fan keinen neuen Stein geliefert bekommen will, könne laut Unternehmensangaben auch der Joker für den gleichen Zweck eingesetzt werden. Der Genderstein sei laut Polsak ein „sichtbares Zeichen dafür, dass sich die Spielregeln in der Gesellschaft verändert haben“.

Auf Twitter spaltet sich die Meinung über die Scrabble-Neuerung. Einige User zeigen sich begeistert über diesen Schritt von Mattel und loben das Unternehmen: „Coole Aktion, finde ich und wichtig, denn kaum ein anderes Spiel beschäftigt sich so sehr mit Sprache“, schreibt ein User. Andere geben sich hinsichtlich der ganzen Debatte ablehnend. So postet einer: „Fehlt nur noch die Regel, dass der *IN-Spielstein nur von Frauen gespielt werden darf und jede bei Spielbeginn zwei Stück bekommt.“ Vielleicht sind ja wenigstens die zehn Extrapunkte ein Anreiz für alle skeptischen Scrabble-Fans.