Urlaubs-Eklat in Italien: Touristin ignoriert etliche Schilder und wird in Rom abgeführt

In Italien herrschen strikte Regeln. Daran halten sich aber offensichtlich nicht alle Urlauber. Eine Frau sorgt nun in Rom mit einer kuriosen Aktion für Aufsehen.

Rom – Historische Architektur, kulinarische Spezialitäten und mediterrane Atmosphäre: Italien ist immer wieder ein beliebtes Reiseziel im Sommer, gerade bei deutschen Touristen. Damit sich der Aufenthalt angenehm gestaltet, sollten sich Besuchende im Urlaub wie sonst auch um die ortsüblichen Gepflogenheiten bemühen. Wer kein Bußgeld riskieren und damit die Urlaubskasse schmälern möchte, sollte also die speziellen Gesetze in Italien kennen.

Respektvoll sollten Reisende in jedem Fall mit den antiken Sehenswürdigkeiten umgehen, die sind vor allem in der Hauptstadt Rom zu sehen – darunter das imposante Kolosseum, die Spanische Treppe oder der Trevi-Brunnen. Das nahm eine Touristin kürzlich wohl nicht ganz so ernst. Ihr Besuch des bekannten Brunnens auf der Piazza di Trevi endete im Skandal.

Trevi-Brunnen Ort Rom Land Italien Bauzeit 1732–1762

Urlaubs-Skandal in Italien: Frau füllt Trinkflasche an Trevi-Brunnen in Rom auf

Wie ein Video in den sozialen Medien jetzt zeigte, hielt sich die Touristin in Rom offensichtlich nicht an die Regeln. Die Frau kletterte über den historischen Brunnen, um ihre Trinkflasche an einer der Fontänen aufzufüllen. „Schlechte Idee“, schrieb ein Nutzer des Kurznachrichtendiensts X, früher Twitter, zu den Aufnahmen. Schließlich gibt es dafür eigentlich hunderte Trinkwasserbrunnen, die über das ganze Stadtgebiet von Rom und Ostia verteilt sind.

Zahlreiche Urlauber tummelten sich um den Brunnen und beobachteten das Spektakel der Frau, die mitten auf dem Wahrzeichen der Stadt stand. Als die Flasche gefüllt war, kletterte sie zurück zu den restlichen Besuchern.

Italien: Urlauberin missachtet Schilder und klettert auf berühmten Brunnen in Rom

Ursprünglich wurde das Video vom irischen Redaktionsdienstleister Storyful veröffentlicht. Die Touristin Lex Jones hatte dem Unternehmen die Aufnahmen zugespielt. „Ich dachte nur, wow, das ist verrückt, also fing ich an, es zu filmen“, schilderte sie gegenüber Storyful. Auch die anderen Besucher seien angesichts der Beschilderung verwirrt gewesen. „Überall hingen Schilder, auf denen stand, dass das nicht erlaubt ist“, sagte Jones.

Unbeobachtet blieb die Aktion auch nicht vom Sicherheitsdienst. Kurz bevor das Video endete, wurde die Frau am Trevi-Brunnen auf ihren Fehltritt mit einem schrillen Pfeifen aufmerksam gemacht. Eine Sicherheitsbeamtin in gelber Warnweste steuerte auf die Urlauberin zu und führte sie schließlich vom Brunnen weg. Wann das Video aufgenommen wurde, ist jedoch nicht bekannt.

Touristin füllt Trinkflasche an Trevi-Brunnen in Rom – „Wollte sie das Wasser tatsächlich trinken?“

In den sozialen Medien sorgt das Video für einige Reaktionen. „Ich bin die Leute und ihre selbsternannten Privilegien so leid“, kommentierte ein Nutzer das Youtube-Video und forderte im gleichen Zug eine Geldstrafe. „Wollte sie das Wasser tatsächlich trinken?“, fragte eine andere ratlos.

Erst kürzlich beschädigte ein Tourist bei seinem Italien-Urlaub das Kolosseum. Er ritzte den Namen seiner Freundin in das Bauwerk, was ihn nun eine saftige Strafe kosten wird. Insgesamt versucht Italien mit strikten Gesetzen gegen den Ansturm von Urlaubern anzukommen. (kas)