Seen in Österreich trocknen aus - Fehlende Niederschläge für niedrige Wasserstände verantwortlich

Von: Victoria Krumbeck

Der Wassergrundspiegel des Anemonensees in Niderösterreich sinkt aufgrund fehlender Niederschläge. © Stephan Woldron/IMAGO

Hitze sorgt für eine extreme Trockenheit in Europa. In Österreich führt mangelnder Regen zu ausgetrockneten Seen.

München - Der Sommer ist heiß und trockene Böden sind einer der Folgen. In Deutschland wüten immer noch Waldbrände. Auch im Süden Europas breiten sich Waldbrände weiterhin aus. Seen und Flüsse kämpfen mit niedrigen Pegelständen und sorgen für Gefahren. In Österreich sieht die Lage nicht anders aus. Immer mehr Seen trocknen durch die Hitze einfach aus. Aktuell ist Niederösterreich besonders betroffen. Manche Seen werden abgesperrt, Becken in Bädern bleiben teilweise leer.

Trockene Seen in Niederösterreich wegen fehlendem Niederschlag

Fehlende Niederschläge sorgen für niedrige Grundwasserspiegel. Das Thermalbad Fischauer in Fischau-Brunn kann eines seiner großen Becken nicht mehr befüllen. Zwei von drei Quellen seien versiegt, wie das Portal wetter.at berichtete. Der Bürgermeister Reinhard Knoblauch erklärte der APA, dass ein geologisches Gutachten zur Ursache für die versiegten Quellen bereits in Arbeit sei.

Einige Seen wie etwa in Wiener Neustadt sind schon fast ausgetrocknet. Bilder zeigen, wie sich der einstige Badesee zu einer Lacke verwandelt hat. Der Wasserstand verringerte sich massiv. Grundwasserseen wie der Anemonensee, Föhrensee und Achtersee liegen zum Teil bis zu sieben Meter tiefer als noch im Jahr 2009. „Seit Sommer 2021 ist der Pegelstand um rund zwei Meter gesunken“, im Juni habe es jedoch erstmals eine „leichte Entspannung“ gegeben, teilte das Rathaus auf Anfrage von wetter.at mit. Auch in Deutschland sorgen niedrige Pegelstände für Probleme.

Ausgetrocknete Seen in Niederösterreich - Regenwassermanagement als Lösung

In Niederösterreich ist der Grundwasserspiegel laut Martin Angelmaier, Leiter der Abteilung Wasserwirtschaft des Landes Niederösterreich, derzeit sehr niedrig, wie das Portal weiter berichtete. Die Quellenschüttung sei zum Teil zurückgegangen. Grund dafür seien die unterdurchschnittlichen Niederschläge im Herbst 2021. Den Hauptgrund für die niedrigen Wasserstände sieht Anglemaier in den fehlenden Niederschlägen. „Wir müssen damit rechnen, dass es längere Trockenheitsperioden geben wird und dann viel Regen innerhalb kurzer Zeit“, sagte er.

Doch so ein drastischer Niederschlag löse das Problem nicht. Die Böden können große Menge Regen nicht aufnehmen. Das Wasser würde in die Gewässer fließen. Es bräuchte gleichmäßigen und intensiven Niederschlag, um das Problem zu lösen. Die Wasserversorgung ist in Niederösterreich unterschiedlich aufgeteilt. Im Weinviertel gibt es einen hohen Bedarf an Wasser, aber es gibt zu wenig. Das Gebiet der Kalkalpen verfügt wiederum über große Vorräte, braucht diese aber kaum. Überregionale Versorgungsnetze sollen einen Ausgleich schaffen. Regenwassermanagement soll gegen die Trockenheit helfen.

„Einige Gemeinden analysieren, wie sie auch im verbauten Bereich mehr Wasser halten können. Auch im Agrarbereich kann die Bewirtschaftung angepasst werden, damit es zu weniger Erosion kommt“, wie das Nachrichtenportal OÖN erklärte. (vk)