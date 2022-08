Segler nach 16 Stunden in eisigem Wasser gerettet – Luftblase hielt ihn am Leben

Von: Kai Hartwig

Ein in Seenot geratener Mann kämpft vor der spanischen Küste um sein Leben. Eine Luftblase hilft ihm, bis zum Eintreffen der Retter durchzuhalten.

München/Sisargas-Inseln – Vor der Nordwestküste von Spanien ist ein Segler in allerletzter Sekunde vor dem sicheren Tod gerettet worden. Ein 62-jähriger Franzose war vor den Sisargas-Inseln mit seinem Segelboot in Seenot geraten und schließlich gekentert. Erst nach vielen bangen Stunden kam für den Mann die Rettung durch die Küstenwache.

Dabei hatte der französische Hobby-Segler ganz viel Glück im Unglück. Er musste rund 16 Stunden im eiskalten Wasser ausharren, ehe die spanischen Rettungskräfte ihn erreichten und in Sicherheit brachten. Sein Überleben hatte der Segler sein Überleben auch einer Luftblase zu verdanken. Durch diese konnte er unter dem umgedrehten Rumpf atmen und ertrank nicht.

Allerdings verringerte sich die Größe der lebensrettenden Luftblase von Stunde zu Stunde immer weiter. Der Gerettete gab gegenüber der Zeitung La Voz de Galicia an, die Blase sei zunächst am Montagabend (1. August) etwa 70 Zentimeter groß gewesen. Am Morgen danach sei die Luftblase dann nur noch rund „30 bis 40 Zentimeter“ groß gewesen. Dass er zudem die eisigen Wassertemperaturen schadlos überstand, lag an dem Neoprenanzug, den der Franzose bei seiner Rettung trug.

Rettungskräfte der spanischen Küstenwache nähern sich dem gekenterten Segelboot des Franzosen. © Salvamento Maritimo/dpa

Segelboot kentert vor der spanischen Küste – Rettungseinsatz „am Rande des Unmöglichen“ gelingt

Nach Angaben der spanischen Küstenwache stellte sich der Rettungseinsatz als äußerst schwierig dar. Das Wetter und die Dunkelheit machten den Einsatz zur Herausforderung. Die Rettung bei stürmischer See sei „am Rande des Unmöglichen“, hieß es seitens der Küstenwache.

Das zwölf Meter lange Segelboot, mit dem der Vater von fünf Kindern an einer Regatta zwischen der Karibik und Frankreich teilgenommen hatte, bekam bei dem Unfall auf hoher See einiges ab. „Wenn ich mir heute anschaue, wie zerstört das Boot ist, weiß ich nicht, wie ich überlebt habe“, meinte der gekenterte Franzose nach seiner Rettung im Gespräch mit La Voz de Galicia.