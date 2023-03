„Schlechteste Sehenswürdigkeit der Welt“: Neues Ranking überrascht mit Flop-Platz für weltberühmte Attraktion

In einem Ranking für weltberühmte Sehenswürdigkeiten landete eine Attraktion auf dem letzten Platz, die jedes Kind kennt.

Los Angeles - Eine solche Erfahrung hat wohl jeder schon einmal gemacht, der gerne reist: Man träumt von einem magischen Erlebnis, weil man eine weltberühmte Sehenswürdigkeit zum ersten Mal sieht - und die Enttäuschung über die Realität ist dann riesig. Vielleicht hat man nur einen schlechten Tag erwischt, könnte das Fazit lauten - zu viele Touristen oder mieses Wetter zum Beispiel. Doch nun gibt es ein objektiveres Ranking als nur das eines einzigen Besuchs. Und welche Sehenswürdigkeit den Titel „Schlechteste Attraktion der Welt“ abräumt, überrascht durchaus.

Es ist nämlich eine, die quasi jedes Kind kennt: Der „Walk of Fame“ in Los Angeles in den USA. Das Unternehmen „Stasher“ hat anhand von Tripadvisor- und Google-Bewertungen 99 weltberühmte Attraktionen untersucht, und die Straße in Los Angeles landete auf dem letzten Platz. In die Bewertung flossen auch andere Kriterien als die Kommentare im Internet ein, wie etwa die Bewertungen für die Unterkünfte in der Nähe von 1,5 Kilometern (via Booking.com) sowie die Entfernung zum nächsten Flughafen und die touristische Sicherheit anhand des „Global Peace Index“. 10 Punkte waren auf diese Art und Weise maximal möglich. Der „Walk of Fame“, auf dem Hollywood- und Entertainmentstars wie Frank Sinatra, Marilyn Monroe, Michael Jackson oder Charlie Chaplin verewigt sind, kam gerade einmal auf 3,73 Punkte (Stand: 16. März, 11.50 Uhr).

Die Gründe hierfür liegen auf der Hand. Von über 17.700 Bewertungen auf Tripadvisor sind bei dem Touristen-Ziel in Kalifornien über 2.400 „mangelhaft“, knapp 1.200 sogar „ungenügend“. Kritik gibt es für den Dreck auf der Straße, außerdem den Drogenkonsum und die hohe Obdachlosigkeit in der Gegend. Außerdem heißt es, der 2,5 Kilometer lange „Walk of Fame“ sei viel kürzer, als man ihn sich vorstelle.

„Ich rate jeder Person, die nach L.A. fährt, diese ‚Attraktion‘ einfach auszulassen“

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch die Redaktionsleiterin von Travelbook, Larissa Königs. Sie schreibt in einem Kommentar: „Der Walk of Fame war schmutzig, die meisten ‚Promis‘ auf den Sternen waren mir unbekannt, die gesamte Gegend wirkte schäbig und ab einem gewissen Punkt fühlte ich mich regelrecht unsicher ob der vielen eher finsteren Gestalten auf der Straße. Seit diesem Erlebnis rate ich jeder Person, die nach L.A. fährt, diese ‚Attraktion‘ einfach auszulassen.“

Und welche Sehenswürdigkeit schnitt am besten ab? Eine, die deutlich weniger Weltruhm hat: Plaza de Espana im spanischen Sevilla. Er kommt auf 8,13 Punkte. Platz 2 geht an das Matterhorn in der Schweiz (8,08), Rang 3 an den „Puy du Fou“-Park in Frankreich. Die am besten bewertete deutsche Attraktion ist der Europapark in Rust (Platz 12, 7,36 Punkte). Schloss Neuschwanstein ist die einzige andere deutsche Sehenswürdigkeit in der Liste und liegt auf Rang 31. Unter den am schlechtesten bewerteten Attraktionen befinden sich noch andere weltberühmte Stätten: Machu Picchu in Peru auf Platz 98, die Chinesische Mauer auf Platz 94 und die Große Pyramide von Gizeh in Ägypten auf Platz 90.

